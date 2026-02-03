Новый спортивный универсал Audi RS 5 Avant показался на первом официальном фото

Новинки ×
03.02.2026
По предварительным данным, «заряженная» пятидверка немецкой марки получит PHEV-установку, в основу которой ляжет турбомотор V6.

Cемейство Audi A5 ранее включало в себя лифтбек, купе и кабриолет, но двухдверки ранее были отправили отставку, при этом линейку пополнил универсал, который до этого продавался под индексом A4. Новые пятидверки с ДВС были рассекречены в середине лета 2024 года, тогда же дебютировали «подогретые» версии Audi S5 и S5 Avant, а в марте 2025-го семейство дополнили plug-in гибридные версии лифтбека и универсала.

На фото: прототип Audi RS 5 Avant

Сейчас немецкий производитель продолжает разработку «заряженных» модификаций, причём первым дебютирует Audi RS 5 Avant. Ещё в 2024 году прототипы этой грядущей новинки фотошпионы ловили в ходе дорожных тестов, однако только теперь марка поделилась первым официальным тизером «горячего» универсала.

У автомобиля на затемнённом снимке традиционный для универсала пятидверный кузов, покатый капот, обычные наружные зеркала, рейлинги и антенна «акулий плавник» на крыше, небольшой раздвоенный спойлер в верхней части багажной двери. Кроме того, корма украшена «монофонарём», световой рисунок которого, судя по всему такой же, как у стандартного Audi A5 Avant – с горизонтальной узкой полосой и шестью рядами коротких штрихов (по три с каждой стороны).

Первый тизер Audi RS 5 Avant

Стоит ожидать, что у «эрэски» будут другие передний и задний бамперы, колёсные диски и шины (вероятно, большего размера). Не исключено, что «заряженный» универсал получит увеличенную радиаторную решётку с иным рисунком, и, конечно же, его снабдят шильдиками и эмблемами, указывающими на принадлежность к спортивной серии Audi.

На фото: прототип Audi RS 5 Avant

По предварительным данным, Audi RS 5 Avant оснастят PHEV-установкой. Информация об этом появилась в одном из официальных аккаунтов марки в соцсетях и была весьма оперативно удалена, но, как говорится, «интернет помнит всё», так что сведения распространились в СМИ.

Как предположили в британском издании AutoExpress, в основу plug-in гибридной системы может лечь турбомотор V6, работающий в тандеме с электродвигателем, а совокупная мощность предположительно может превысить 600 л.с. Ожидается, что новинка получит фирменную систему полного привода quattro и адаптивную подвеску.

Отметим, ранее предполагалось, что Audi RS 5 Avant позаимствует технику у Porsche Panamera: речь идёт о PHEV-системе, в основе которой лежит бензиновый битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра. Ожидалось, что суммарная отдача установки спортивного универсала, скорее всего, превысит 550 л.с. Ещё СМИ ранее отмечали, что Audi RS 5 Avant могут оснастить литий-ионной батареей, которая позволит проезжать только на электротяге около 100 км.

Дебют серийного Audi RS 5 Avant, вероятно, пройдёт в ближайшие несколько недель, а «заряженный» лифтбек появится, предположительно, примерно через год. Цены новинок станут известны позже. Отметим, на домашнем рынке, в Германии, на «подогретый» лифтбек Audi S5 просят 80 200 евро (эквивалентно примерно 7,27 млн рублей по текущему курсу), а покупка варианта S5 Avant обходится в 81 850 евро (около 7,42 млн рублей).

универсал спортивные авто новинки Audi Audi RS5 Audi A5

 

