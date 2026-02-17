Новый спорткар Alpine A110 может получить платформу от Renault 5 Turbo 3E

Актуальный спорткар Alpine A110 выпускается с 2017 года, уже известно, что его производство будет завершено в 2026-м. Ранее сообщалось о том, что новое поколение модели появится в 2027 году, при этом его разработку компания анонсировала ещё в 2021-м. С тех пор многое изменилось: в частности, Alpine и Lotus прекратили партнёрство, тогда как предполагалось, что следующий A110 будет выпущен на базе Lotus. После этого стало известно о том, что в основу новинки ляжет платформа собственной разработки Alpine. А теперь появилась новая информация о «тележке».

На фото: Alpine A110 R Ultime

Как сообщает Autocar со ссылкой на нынешнего генерального директора Alpine Филиппа Крифа, в основу будущего полностью электрического спорткара Alpine A110 ляжет та же алюминиевая платформа, на которой базируется Renault 5 Turbo 3E; с ним же грядущая новинка, вероятно, разделит ряд ключевых компонентов. По данным издания, новый Alpine A110 всё-таки получит только полностью электрическую «начинку», хотя ранее сообщалось, что компания рассматривает вариант использования гибридных силовых установок для этой модели.

Спортивная новинка французской марки будет предлагаться в версиях купе и родстер, посадочная формула – 2+2. Ожидается, что у Alpine A110 следующего поколения в состав установки войдёт тяговая батарея ёмкостью 70 кВт*ч, расположенная за вторым рядом сидений. Пока что информации о мощности техники грядущего электрокара нет, но известно, что она превысит максимальный показатель актуального A110 с ДВС.

Напомним, у лимитированной серии Alpine A110 R Ultime под капотом расположен бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, его максимальная мощность равна 345 л.с., а крутящий момент – 420 Нм. В пару этому мотору положена семиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями, привод – задний. На разгон с места до «сотни» этому спорткару требуется 3,8 секунды.

Для сравнения, серийный Renault 5 Turbo 3E, который выпустят ограниченным тиражом в 2027 году, было решено оснастить двухмоторной силовой установкой, её совокупная отдача составляет 540 л.с., а максимальный крутящий момент на колёсах равен 4800 Нм. На разгон с места до «сотни» такому электрокару требуется менее 3,5 секунды, а его максимальная скорость равна 270 км/ч. Трёхдверке положена батарея ёмкостью 70 кВт*ч, а дальнобойность без подзарядки у него равна 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: салон Alpine A110 R Ultime

Как отмечает издание, Филипп Криф сказал, что новый Alpine A110 окажется «ненамного длиннее» нынешнего автомобиля, а его дизайн будет близок к актуальному. Предполагается, что ему могут оставить необычную компоновку головной оптики, и приземистый силуэт, но оформление окажется более «футуристичным» (не будет тяготеть к ретро).

Ожидается, что новинка Alpine получит собственный салон, ориентированный на водителя (а не адаптированный после наследования от Renault). Вероятно, в нём будет мало цифровых дисплеев, а для управления различными функциями будут использоваться физические кнопки.

Отмечается, что первыми модель получат европейцы, позже спорткар дебютирует в Азии, затем компания может принять решение о поставках в Америку.