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Новый универсал Changan Lamore: каким он может быть

28.11.2023 121 0 0

Не так давно мы представляли, как может выглядеть универсал на базе седана Chery Arrizo 8, теперь же решили изобразить грузопассажирскую версию ещё одной китайской новинки — Changan Lamore.

В этом году на российском рынке появилось немало интересных новинок из Поднебесной, и среди них далеко не только кроссоверы. В самом начале осени компания Changan объявила о начале продаж седана Lamore, который можно считать конкурентом вышеупомянутому Chery Arrizo 8.  

Рендер универсала Changan Lamore

По габаритам новинку можно отнести к классу D: длина седана составляет 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, колёсная база – 2765 мм. Стоит отметить, что Lamore всё же компактнее самых популярных до последнего времени моделей в этом классе. Например, длина Камри равна 4885 мм, Kia K5 — 4905 мм. Как и вышеперечисленные автомобили, новый Changan Lamore представлен только в виде седана, однако версия универсал наверняка была бы интересна многим покупателям (прежде всего, семейным), а также таксопаркам.

Рендер универсала Changan Lamore

Как и на домашнем рынке, в России Lamore предлагается с единственным мотором — бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра, которая у нас выдаёт 166 л.с. и 300 Нм (в версии для рынка Китая мощность составляет 170 л.с., при этом крутящий момент там ниже – 260 Нм). Двигатель комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод только передний.

Седан Changan Lamore
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Седан Changan Lamore
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Седан Changan Lamore
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Комплектация также всего одна, в нее входят: 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, датчики света и дождя, обивка из «экокожи», штатный видеорегистратор, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система распознавания лиц, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, ESP, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон, ассистент движения в пробке. Подогрев полагается только водительскому сиденью. Сегодня такой автомобиль оценивается в 2 739 900 рублей, что заметно дешевле того же Chery Arrizo 8, минимальная стоимость которого оставляет 3 409 900 рублей.

Напомним, ранее в этом месяце мы провели тест-драйв более компактного и бюджетного седана от Changan — модели Eado plus.

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