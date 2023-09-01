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Седан Changan Lamore стартует в России: дешевле конкурентов

01.09.2023 349 0 0

На нашем рынке новая китайская четырехдверка пока представлена в единственной комплектации с безальтернативным турбомотором 1.5.

Российский офис Changan объявил о старте продаж седана Lamore, и это уже девятая официальная премьера марки в нашей стране в 2023 году. Остальные – четырехдверки Alsvin и Eado Plus, большой лифтбек Uni-V, пикап Hunter Plus, кроссоверы CS85, Uni-T, CS75 Plus и CS95. А всего линейка китайского бренда теперь включает в России 15 моделей (вместе с рестайлингами и машинами разных поколений).

Напомним, на домашний рынок эта четырехдверка вышла весной, в родном Китае она зовется Yida. Особенности внешности – безрамочная радиаторная решетка, узкая диодная оптика и выдвижные ручки дверей. Длина Changan Lamore/Yida равна 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, колесная база – 2765 мм. То есть седан является прямым конкурентом доступных в РФ Chery Arrizo 8 и Dongfeng Aeolus Shine Max. А если сравнивать с моделями некитайских брендов, то по своим габаритам Lamore находится между Hyundai Elantra и Sonata. Дорожный просвет предназначенной для России новинки Changan –  всего 128 мм. У четырехдверки стойки McPherson спереди и многорычажка сзади.

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В салоне – 10-дюймовый экран приборки, вертикальный планшет мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма, двухспицевое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель. Объем багажника – 520 литров.

Как и в Китае, в России Changan Lamore представлен с одним мотором: это бензиновая турбочетверка 1.5, которая на нашей версии выдает 166 л.с. и 300 Нм (в Поднебесной мощность составляет 170 л.с., но крутящий момент там ниже – 260 Нм). Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний.

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Комплектация тоже одна, в нее входят: 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, датчики света и дождя, обивка из «экокожи», оба упомянутых экрана, штатный видеорегистратор, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система распознавания лиц, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, ESP, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон, ассистент движения в пробке. Еще есть смарт-ключ, с помощью которого можно, например, запустить двигатель или найти машину на парковке. Но при этом подогрев имеется только у водительского сиденья.

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Рекомендованная цена Changan Lamore – 2 789 900 рублей. Конкуренты дороже: седан Dongfeng Aeolus Shine Max с турбомотором 1.5 (190 л.с.) и 7DCT по прайсу сегодня стоит 2 990 000 рублей, а за Chery Arrizo 8 с 1.6T (186 л.с.) и 7DCT просят минимум 3 359 900 рублей (с учетом действующей сейчас прямой скидки в размере 150 000 рублей).

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