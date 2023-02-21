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Новый седан Changan Yida оказался дешевле Chery Arrizo 8

21.02.2023 199 0 0

На данный момент довольно крупная «четырехдверка» доступна для заказа только с одним мотором. Старт «живых» продаж на родине марки намечен на весну.

Свой новый седан компания Changan рассекретила в декабре прошлого года. А теперь в Китае объявлены предварительные цены, дилеры начали принимать заказы. Отметим, в плане дизайна экстерьера эта «четырехдверка» легко бы вписалась в линейку Uni (в нее входят лифтбек Uni-V, кроссоверы Uni-T и Uni-K), однако производитель решил позиционировать новинку в качестве отдельной модели: на домашнем рынке она зовется Changan Yida, на экспорт же ее, по предварительным данным, отправят под именем Lamore.

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Те самые фамильные черты серии Uni – узкая диодная оптика, безрамочная радиаторная решетка и выдвижные ручки дверей. Длина седана равна 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 или 1450 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2765 мм. То есть по своим габаритам модель близка к Chery Arrizo 8. Ну а если сравнивать с моделями некитайских брендов, то Yida находится между Hyundai Elantra и Sonata. Объем багажника новинки Changan – 520 литров.

А вот интерьер у Yida не совсем такой, как у остальных моделей Uni, главная особенность седана – вертикальный планшет мультимедиа-системы диагональю 13,2 дюйма (идет уже «в базе»). Также модель получила бескозырную виртуальную приборку (10,25 дюйма), двухспицевое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель. Отдельного блока управления «климатом» нет – настройки интегрированы в тачскрин мультимедиа. Дефлекторы обдува спрятаны в единую линию.

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«Четырехдверка» предложена в трех комплектациях. В списке оборудования самого дешевого варианта, помимо вертикального планшета и цифровых приборов, еще значатся 16-дюймовые колеса, обычный люк в крыше, климат-контроль, круиз-контроль. В «средней» версии появляются 17-дюймовые диски, панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, система контроля усталости водителя, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой. Топовый седан – это 18-дюймовые колеса, подогрев передних сидений и система автоматического переключения света фар, плюс система автоторможения дополнена функцией обнаружения пешеходов.

Двигатель один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 170 л.с. (260 Нм), которая сочетается исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Сейчас за Changan Yida просят 13 100 – 16 100 долларов. Для сравнения, Chery Arrizo 8 в Китае стоит 15 800 – 19 300 долларов. Впрочем, седан Чери мощнее (ему положен 197-сильный турбомотор 1.6) и богаче.

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На домашнем рынке старт «живых» продаж новой «четырехдверки» Changan намечен на март. Впоследствии Yida/Lamore вполне может добраться и до России: если уж сама компания не решится привезти новинку, то за нее это могут сделать дилеры – по схеме параллельного импорта. Кстати, конкурент седана Changan от Chery – Arrizo 8 – точно выйдет на наш рынок, причем официально.

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