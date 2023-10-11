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Новый универсал Chery Arrizo 8: каким он может быть

11.10.2023 417 0 0

Раньше на российском рынке были представлены универсалы D-класса, теперь же остались в лучшем случае седаны. Мы решили представить подобную модель на основе одной из самых интересных легковых новинок этого года.

Премьера флагманского седана Arrizo 8 состоялась летом прошлого года, а спустя примерно год автомобиль появился и в России. По габаритам (4757×1832×1469 мм, колесная база – 2770 мм) его можно отнести к классу D, оcновными игроками которого до недавнего времени на российском рынке были такие модели, как Hyundai Sonata, Kia K5 и Toyota Camry. Последние две из них (если точнее, то в случае с Киа речь идёт о предшественнике модели К5 под названием Optima) в своей истории имели вариант универсал, а многие европейские конкуренты его до сих пор предлагают — например, Opel Insignia, Peugeot 508, Skoda Superb и Volkswagen Passat. Cейчас же на нашем рынке в принципе подобных автомобилей не существует, поэтому китайский универсал мог бы частично заполнить эту нишу.

Рендер универсала Chery Arrizo 8

Представленный на рендерах универсал вплоть до центральной стойки идентичен седану, а все изменения связаны с задней частью кузова. Форма бокового остекления выполнена в стилистике седана, на крыше появились багажные рейлинги. Фонари идентичны базовой модели, так же как и бампер, ведь достаточно низкая погрузочная высота багажника седана вполне подходит и для универсала. Такой вариант мог бы стать отличным выбором в качестве семейного автомобиля, в котором наверняка многими будет использоваться и седан. Кроме того, Arrizo 8 многие прочат место в таксопарках на замену вышеупомянутым Hyundai, Kia и Toyota, для этих целей большой удобный багажник также будет как нельзя кстати.

Рендер универсала Chery Arrizo 8

Изначально седан предлагался с единственным мотором — бензиновой «турбочетвёркой» 1.6 TGDI, которая выдаёт в российском исполнении 186 л.с. и 275 Нм (в Китае – 197 л.с. и 290 Нм). Однако в середине этого года на домашнем рынке начались продажи автомобиля с более мощным 2.0 TGDI, который выдаёт 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Оба мотора комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а привод исключительно передний.

Седан Chery Arrizo 8
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Седан Chery Arrizo 8
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Седан Chery Arrizo 8
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 Сегодня в России седан Arrizo 8 предлагается с вышеуказанным мотором 1.6 и в трёх комплектациях. Базовой является Prestige, которая оценивается в 3 409 900 рублей. Самый же дорогой вариант Ultimate SE обойдётся на 150 тысяч дороже.

Между тем, пару месяцев назад мы провели тест-драйв Chery Arrizo 8.

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