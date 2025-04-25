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Новый универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: первые изображения

25.04.2025 325 0 0

В прошлом месяце состоялась премьера седана CLA нового поколения, а через несколько месяцев к нему присоединится и версия в кузове универсал. Благодаря имеющимся фотографиям прототипов у нас есть возможность представить, как она будет выглядеть.

Модель CLA впервые появилась в гамме немецкого автопроизводителя в 2013 году, став серийной версией концепта Style Coupe, продемонстрированного годом ранее. Она была построена на переднеприводной платформе А- и В-классов и, по заявлением компании, получила лучшие аэродинамические характеристики среди серийных автомобилей — её коэффициент аэродинамического сопротивления составил 0.23. В 2014 году компанию седану составил универсал, получивший ставшую традиционной для такого типа моделей Mercedes-Benz приставку Shooting Brake. Второе поколение CLA в кузовах седан и универсал было представлено в 2019 году, а сегодня на конвейере уже третья генерация, дебют которой состоялся в прошлом месяце.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake второго поколения
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Mercedes-Benz CLA Shooting Brake второго поколения
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Mercedes-Benz CLA Shooting Brake второго поколения
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Пока показали только седан, однако в начале прошлого месяца тестовые образцы нового универсала уже были замечены на дорогах общего пользования, а чуть позже компания Mercedes-Benz продемонстрировала прототип модели в маскировочной плёнке. Новинка будет сделана по тому же рецепту, что и предыдущие версии с приставкой Shooting Brake: вплоть до центральных стоек универсал идентичен седану, сзади появится лишь надстройка с покатой крышей и узким задним стеклом. Форма бокового остекления сделана в той же стилистике, как и у седана, можно отметить увеличенные по длине окна за задними дверьми вследствие отказа от глухих форточек в последних. Фонари идентичны седану, равно как и задний бампер, то есть погрузочная высота багажника не изменится.

Рендер нового Mercedes-Benz CLA Shoting Brake

Как и седан, новый универсал будет построен на платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), разработанной для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury — так Mercedes-Benz с 2022 года обозначает свои самые доступные модели. Можно ожидать, что и по габаритам универсал будет идентичен седану: его длина составляет 4723 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1468 мм, колёсная база — 2790 мм. CLA третьего поколения представлен как в гибридных версиях, так и в полностью электрических. Самая мощная на сегодня модификация CLA 350 4Matic with EQ technology оснащена двумя электромоторами с совокупной отдачей в 260 кВт (354 л.с.) и 515 Нм крутящего момента, что обеспечивает заявленный разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды и максимальный запас хода в 771 км по циклу WLTP. При этом мощность самой мощной гибридной версии составит порядка 300 л.с.

Рендер нового Mercedes-Benz CLA Shoting Brake

Премьера нового CLA Shooting Brake состоится в сентябре этого года. Между тем, недавно мы рассказывали, почему провалился Mercedes-Benz R-класса.       

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