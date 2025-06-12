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  • Новый Volkswagen Sagitar готовится к премьере: аналог VW Jetta показался на официальных фото

Новый Volkswagen Sagitar готовится к премьере: аналог VW Jetta показался на официальных фото

12.06.2025 268 0 0

Марка Volkswagen скоро представит четырехдверку Sagitar следующего поколения. Модель получила модный дизайн и слегка подросла. Новинку предложат с бензиновым турбомотором 1.5.

На сертификационных снимках седан Volkswagen Sagitar новой генерации засветился в марте текущего года. А теперь в Сеть выложили первые официальные изображения – стало быть, премьера уже не за горами. Напомним, предыдущая модель в строю с 2019 года, она адресована Китаю и представляет собой растянутый аналог глобальной дорестайлинговой VW Jetta. Производство VW Sagitar налажено в Поднебесной же на заводе СП FAW Volkswagen, и та же площадка отвечает за выпуск седана нового поколения. Кстати, судя по фирменным картинкам, свежая четырехдверка появится в продаже под именем Sagitar L.

Внешность оформлена в актуальном для новых китайских Фольксвагенов стиле. VW Sagitar L достались узкие светодиодные фары, которые вдобавок объединены между собой глухой вставкой (на ней наверняка есть светящиеся элементы). Радиаторную решетку перенесли в нижнюю часть бампера. Кроме того, у Sagitar L появились выдвижные ручки дверей, а задние фонари сделали в виде единой плашки.

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В новом поколении седан стал еще больше. Длина – 4812 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1479 мм. Для сравнения, размеры предыдущей модели: 4791/1801/1465 мм. Впрочем, колесная база осталась прежней – 2731 мм.

Новый VW Sagitar L на фото Минпрома КНР

Официальных изображений интерьера пока нет, но модель уже фотографировали на заводе. Судя по шпионским снимкам, седан сохранил раздельные приборку и планшет мультимедийной системы. При этом оба экрана стали больше, а приборный лишился козырька. Еще любопытно то, что в отличие от других местных Фольксвагенов четырехдверке Sagitar L не достался третий, пассажирский дисплей мультимедиа. В салоне новинки также установили двухэтажный тоннель: на нем расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Прежний VW Sagitar
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Прежний VW Sagitar
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Прежний VW Sagitar
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Прежний VW Sagitar
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В сертификате для Volkswagen Sagitar L был заявлен один мотор – бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 160 л.с. Аналогичный двигатель положен и прежней модели, плюс старый седан можно купить с турбочетверкой 1.2 (116 л.с.). Предшественник доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG – вероятно, она досталась и седану нового поколения.

Между тем в Китае присутствует еще один аналог глобальной Jetta – седан VW Lavida. Его выпускает другое СП – SAIC Volkswagen. И эта четырехдверка тоже вот-вот перейдет в новое поколение.

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