Новый Audi Q4: первые изображения

В конце прошлого года шпионам впервые попался новый кроссовер от Audi во время испытаний. Пользуясь имеющимися фотоснимками, мы в редакции «Колёса.ру» представили, каким он получится.

Немецкая компания продолжает заполнять новые для себя ниши, на этот раз пришёл черёд сегмента компактных премиальных купеобразных кроссоверов. Пока неизвестно, как в точности будет называться новинка – по слухам, она может получить имя Q4 или Q3 Sportback. В любом случае, внешне модель будет в значительной степени повторять кроссовер Q3 нового поколения. Передняя часть может остаться практически такой же, при этом на попавшемся фотошпионам экземпляре была установлена оригинальная решётка радиатора с отделкой в виде сот, как на модификациях RS.

Как и полагается купеобразной версии, линию крыши сделают заниженной, а самые заметные изменения произойдут в задней части. Задние стойки получат сильный наклон, а линия бокового остекления станет плавной и пологой, как у седанов Ауди. Фонари могут оставить от модели Q3, всё же остальное будет новым. Так, на кромке крышки багажника появится подобие спойлера, а погрузочная высота увеличится. Кроме того, новинка получит оригинальный задний бампер.

Премьера нового кроссовера ожидается в течение этого года.

Что касается стоимости будущей новинки, то она наверняка превысит таковую на модель Q3, которая в России пока продаётся в предыдущем поколении – в минимальной комплектации она оценивается в 2 045 000 рублей (1.4 TFSI МТ, 150 л.с., передний привод).

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