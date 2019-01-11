Новый BMW 4 серии: первые изображения

Недавно в Сети появились новые шпионские фотоснимки будущей баварской новинки, благодаря которым мы можем составить представление о том, как она будет выглядеть.

Первое и пока единственное поколение спортивной 4 серии было представлено в 2013 году, отделившись от «утилитарных» седанов и универсалов 3 Series. В 2017-м модель прошла через рестайлинг, самым заметным отличием которого стала новая светодиодная оптика. Семейство включает в себя купе, пятидверный лифтбек Gran Coupe и кабриолет, прототип нового поколения которого и был замечен фотошпионами. Пока он скрыт толстым слоем камуфляжа, но можно предположить, что передняя часть будет решена в стиле новой «трёшки». При этом оптика наверняка будет оригинальной: на представленном рендере фары сделаны более узкими и имеют иную форму.

Одной из основных черт «четвёрки» является более низкий уровень крыши и, соответственно, более стремительный силуэт. Вопреки последней тенденции бренда размещать задний номерной знак у спортивных моделей на бампере (как это сделано у новой «восьмёрки», Х4 и будущего Х6), судя по шпионским фотографиям, ниша номерного знака «четвёрки» останется на прежнем месте. Фонари также будут схожи с новой третьей серией, при этом их форма немного изменится.

Премьера новой 4 Series ожидается в течение этого года.

Сегодня в России купе нынешнего поколения предлагается по цене 2 730 000 рублей (420i AT, 184 л.с.). Базовая 190-сильная модификация обойдётся на 20 тысяч дороже. Особняком стоит 431-сильная спортивная версия M4 – 5 122 000 рублей за модификацию с «роботом».

Между тем, на днях были опубликованы первые фотографии обновлённой 7 Series с заметно переработанной внешностью.