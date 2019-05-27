Новый Genesis G80: первые изображения

В скором времени корейский премиум-бренд представит новое поколение своего бизнес-седана. Пользуясь шпионскими фотоснимками, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

Седан Genesis G80 производится с 2016 года. В свою очередь, он является переименованной и модернизированной версией модели Hyundai Genesis второго поколения, представленной в 2013 году. Следующая генерация в целом сохранит знакомые пропорции, при этом передняя часть станет совершенно новой. Здесь появится огромная решётка радиатора в стиле концепта GV80 Fuell Cell 2017 года. Судя по всему, новый G80 станет первой серийной моделью бренда, получившей «двухэтажные» фары; вероятно, подобная оптика в будущем появится и на других автомобилях Genesis, например, на их первом кроссовере. Передняя оптика будет установлена ниже, чем на нынешней модели, а боковые зеркала теперь расположатся на ножках.

Незначительно изменится линия бокового остекления, а вот боковины станут совершенно другими. Появится узкая подштамповка, идущая от разъёма капота и ниспадающая к задней части. Дверные ручки будут расположены заметно ниже, чем у нынешней модели. Кардинально изменится корма автомобиля: здесь расположатся аналогичные фарам «двухэтажные» фонари, а ниша номерного знака переместится на бампер. Верхняя кромка крышки багажника станет ниже, за счёт чего профиль автомобиля будет больше походить на лифтбек, такой как Audi A7, например.

Уже объявлено, что G80 нового поколения не получит двигатель V8, в отличие от седана нынешней генерации. На вершине моторной гаммы расположится бензиновый битурбированный 3.3 V6. Что касается восьмицилиндрового мотора, то он ещё какое-то время будет предлагаться для обновлённого представительского G90, а вот преемника этот двигатель не получит.

Премьера нового Genesis G80 ожидается в сентябре этого года.

Сегодня в России седан нынешнего поколения предлагается по цене от 2 710 000 рублей (2.0 T-GDI, 197 л.с.). Самой дорогой является модификация с тем самым двигателем 3.3 T-GDI (370 л.с.) – 4 185 000 руб. Все версии оснащены полным приводом.

Напомним, в прошлом месяце на автосалоне в Нью-Йорке Genesis показал маленький хэтчбек.