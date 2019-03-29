Кроссовер Genesis: первые изображения

Кроссовер Genesis: первые изображения

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Корейцы в настоящее время проводят активные испытания первого кроссовера под брендом Genesis, тестовые образцы уже попадаются фотошпионам. Ну а мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, каким он получится.
 

Genesis – суббренд автомобилей премиум-класса, принадлежащий компании Hyundai Motor. Он появился в 2015 году и сейчас включает в себя три модели – седаны G70, G80 и G90. В ближайшем будущем ожидается появление двух кроссоверов, один из которых под названием GV80 и является героем этой статьи. В апреле 2017 года на автосалоне в Нью-Йорке был представлен концептуальный Genesis GV80 Fuel Cell, который может дать некоторое представление о стилистике будущего кроссовера. Однако, судя по шпионским фотоснимкам, серийная модель всё же не станет копией концепта. Передняя часть может получить схожую решётку радиатора, но фары, скорее всего, станут крупнее и срастутся в единый блок. Что касается пропорций, то кроссовер Genesis будет иметь длинный капот, длинную колёсную базу и короткий передний свес.

Genesis SUV front1

Пока тестовые образцы скрыты толстым слоев камуфляжа, но уже видно, что линия бокового остекления отличается от того, что мы видели у концепта, в верхней части она ниспадает заметно сильнее. Фонари, как и передняя оптика, также могут получить «двухэтажную» архитектуру, плюс к этому нижний «ярус» мы объединили светодиодной полосой, как это сделано на представленном недавно обновлённом флагмане бренда – представительском седане G90. Аналогично концепту, номер серийного кроссовера расположится на заднем бампере.

Ожидается, что новинка будет сделана на заднеприводной платформе седана G80, поэтому он может получить те же бензиновые двигатели – четырёхцилиндровые 2.0, шестицилиндровые 3.3 и 3.8, а также 5-литровый V8.

Genesis SUV rear2

Дебют нового GV80 ожидается во второй половине текущего года.

Сегодня в России марка Genesis представлена всеми имеющимися моделями. Так, седан G80 можно приобрести за 2 710 000 рублей (2.0 T-GDI, 197 л.с.). Самый 370-сильный дорогой вариант 3.3 T-GDI оценивается в 4 185 000 руб. Все версии оснащены полным приводом и «автоматом».

Между тем, в прошлом месяце презентовали самый роскошный Genesis – лимузин с VIP-креслом, оценивающийся в полтора раза дешевле Майбаха.

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