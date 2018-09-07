Первый вседорожник принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда может поступить в продажу уже в следующем году.

Марка Genesis была создана Хёндэ в 2015-м, на данный момент в ее линейке три седана: G70, G80 и G90. В прошлом году бренд представил предвестника своего первого кроссовера – концепт GV80. В начале 2018-го в Сеть выложили снимки с тестов SUV, однако тогда папарацци поймали лишь «мул», на котором испытывалась «начинка» будущей серийной модели: в качестве «оболочки» корейцы использовали Hyundai Santa Fe предыдущего поколения. Теперь же в блоге Naver появилось фото кроссовера предположительно в «родном» теле.

Из-за плотного камуфляжа пока невозможно определить, сохранил ли товарный SUV дизайн концепта. Впрочем, ранее были опубликованы шпионские фотографии рестайлингового Genesis 90 и G80 следующей генерации – у седанов оптика и радиаторные решетки выполнены в стиле прототипа GV80, так что и кроссовер, скорее всего, будет похож на своего предвестника.

Как и другие модели бренда, вседорожник, вероятно, построен на продольной заднеприводной платформе. Двигатели новинке также могут достаться от седанов – речь идет о бензиновых «четверке» и «шестерках», топовый кросс может получить пятилитровый V8. Кроме того, корейские СМИ прочат товарному воплощению GV80 некий новый дизель, но данных о нем пока нет. Еще кроссовер наверняка обзаведется гибридной версией. Отметим, концепт был оснащен водородной силовой установкой с топливными ячейками.

1 / 2 Концепт Genesis GV80 2 / 2 Концепт Genesis GV80

Ожидается, что первый серийный SUV марки Genesis дебютирует в следующем году. Кроссовер должен подстегнуть интерес к бренду, продажи которого успешными не назовешь. Так, в январе-июле 2018-го (данных за август еще нет) в Корее было реализовано 35 919 седанов Genesis G70, G80 и G90 – это больше, чем в прошлом году (31 932 единицы), но за указанный период 2017-го на корейском рынке присутствовали только две старшие «четырехдверки» («семидесятый» поступил в продажу в сентябре 2017-го). Если сравнивать результаты лишь двух моделей, то получается «минус» — за семь месяцев 2018-го Genesis продал на домашнем рынке 28 211 автомобилей G80 и G90.

1 / 2 Концепт Genesis GV80 2 / 2 Концепт Genesis GV80

Бренд Genesis также представлен в США и России (Европу он начнет покорять чуть позже). В Штатах спрос на автомобили марки тоже снижается: в январе-августе 2018-го там реализовано 8 490 седанов G80 и G90 (G70 на американский рынок еще не вышел), что на 36% меньше, чем в прошлом году. В России Genesis в «плюсе» (у нас, как и в Корее, доступны все три седана), но объем небольшой – всего 1033 единицы в январе-августе 2018-го (+67%).

Кроссовер Genesis обязательно доберется до нашего рынка, но точные сроки пока неизвестны. Затем марка намерена расширить SUV-линейку – мировая премьера второго кросса намечена на 2020 год.