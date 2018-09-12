Новый кросс-универсал Ford Focus Active: первые изображения

Новый кросс-универсал Ford Focus Active: первые изображения

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Недавно в Сети появились первые шпионские фотоснимки будущего кросс-универсала на базе Фокуса. Портал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

Мода на кросс-версии всё сильнее охватывает автомобильную индустрию, и компания Форд не остаётся в стороне с Фокусом нового поколения, представленным в апреле этого года. Кросс-версию хэтчбека показали уже тогда, одновременно с базовой моделью, а вот универсал выйдет несколько позже. Скорее всего, он получит аналогичные хэтчбеку Focus Active изменения.

Ford Focus Wagon cross front1

Кросс-универсал получит увеличенный дорожный просвет (у хэтчбека Focus Active клиренс составляет 180 мм, что на 30 мм выше стандартного), а также обвес, состоящий из накладок на колёсные арки, новых порогов и бамперов с контрастной отделкой. Также модель должна получить оригинальные колёсные диски.

Ford Focus Wagon cross rear2

Сегодня в России представлен Фокус предыдущего поколения в кузовах седан, пятидверный хэтчбек и универсал. Цены на универсал начинаются с отметки в 956 000 рублей (1.6 МТ, 105 л.с.). Самая дорогая 150-сильная версия 1.5 EcoBoost AT оценивается в 1 273 000 руб.

Между тем, недавно был опубликован первый тизер нового народного купеоразного кроссовера Ford.

Теги: Новинки , Рендеры "Колёса.ру" , Focus Active , кросс , кросс-универсал , семейные универсалы , Focus , Focus Wagon , Ford
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