Дату премьеры некоего «нового творения» DS в своем Твиттере анонсировал глава марки Ив Боннефонт – презентация состоится 13 сентября. Название новинки топ-менеджер не упоминает. Впрочем, у DS на этот год запланирована одна премьера – компактный кроссовер DS 3 Crossback. Очевидно, его и представят через неделю.

Bonne #Rentrée2018 à tous ! Chez #DSAutomobiles, nous sommes impatients de vous présenter notre nouvelle création le jeudi 13 septembre. 🗓️ pic.twitter.com/enZHtMkzG7 — Yves Bonnefont (@yvesbonnefont) 3 сентября 2018 г.

Свой анонс Ив Боннефонт сопроводил изображением, на котором мало что можно разглядеть. Впрочем, внешний облик DS 3 Crossback уже давно не секрет – патентные картинки модели выложили в Сеть еще в июле. Внешний облик небольшого «паркетника» выполнен в стиле «старшего» кросса DS 7 Crossback, дебютировавшего в начале 2017-го. А вот салоны у моделей оформлены по-разному: «тройка» получила переднюю панель с «ромбами», в которых спрятаны дефлекторы обдува, а также мультимедиа-систему с «парящим» тачскрином (у «семерки» экран мультимедиа интегрирован в панель).

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По предварительным данным, в основе DS 3 Crossback лежит новая «тележка» CMP концерна PSA, на ней же построят следующие Peugeot 208 и Opel Corsa (DS 7 Crossback базируется на платформе EMP2). По своим габаритам «тройка», вероятно, близка к Audi Q2 и Mini Countryman. Ожидается, что в линейку моторов кроссовера DS войдут бензиновая «турботройка» 1.2 серии PureTech и дизель 1.5 BlueHDi. Будет у DS 3 Crossback и чисто электрическая версия, причем именно «зеленый» кросс предположительно дебютирует первым. Подробностей об установке электрокара пока нет, известно лишь, что запас хода такого «паркетника» составит примерно 450 км.

В Европе продажи DS 3 Crossback, скорее всего, стартуют до конца текущего года, из линейки марки кросс должен вытеснить хэтчбек DS 3. Таким образом, «старосветская» линейка DS временно ужмется лишь до двух «паркетников», так как выпуск «пятидверок» DS 4 и DS 5 уже прекращен, дилеры распродают остатки. Впрочем, гамма DS поредеет ненадолго – к 2023 году на рынок должны выйти еще как минимум шесть новинок. Кстати, в Китае сегодня еще доступны кросс DS 6, седан DS 5LS и хэтч DS 4S, эти модели не так давно обновились.

Что же касается российского рынка, то у нас DS 3 и DS 4 тоже пока имеются в продаже, правда, расходятся они неважно: по данным Kolesa.ru, в январе-июле 2018-го «тройка» обрела в России лишь восемь владельцев, на «четверке» выбор остановил 21 покупатель. В следующем году до РФ должен добраться кроссовер DS 7 Crossback. Появление «младшего» DS 3 Crossback в России тоже планировалось: в начале 2018-го Александр Мигаль, тогда еще управляющий директор местного подразделения PSA (с августа Мигаль занимает аналогичную должность в Kia Motors Rus), заявил в интервью «Колёсам» о том, что маленький паркетник у нас начнут продавать в 2020-м. Остались ли в силе эти планы после смены руководства российского офиса PSA – пока неизвестно.