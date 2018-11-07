Мировая премьера субкомпактного паркетника Хёндэ состоялась в Бразилии. В серию кросс, скорее всего, не отправят, зато по его мотивам будет обновлен дизайн семейства «бюджетников».

На мотор-шоу в Сан-Паулу, распахнувшем свои двери накануне для представителей СМИ, марка Hyundai показала концептуальный электрокросс Saga EV. Прототип разработан в калифорнийском дизайн-центре компании при участии бразильского подразделения. О «тележке» концепта в Хёндэ умолчали. Местные СМИ считают, что «донором» для паркетника стал бюджетный хэтчбек HB20, который, в свою очередь, базируется на платформе старого Соляриса.

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Концепт получил светодиодную оптику и 19-дюймовые колеса, вместо наружных зеркал установили камеры. На крыше – прорезиненное покрытие, а между рейлингами протянуты эластичные ремни – этот «комплект» должен сделать крепление груза более надежным.

Длина Hyundai Saga EV равна 4028 мм, что на 108 мм больше, чем у стандартного хэтча Hyundai HB20. Колесная база кроссовера – 2560 мм (+60 мм по сравнению с хэтчбеком), дорожный просвет – 302 мм против 165 мм у HB20. Кстати, по последнему показателю Saga EV превосходит не только обычный хэтч, но и его кросс-версию HB20X (205 мм), и даже более крупный паркетник Hyundai Creta (длина бразильской версии – 4270 мм, колесная база – 2590 мм, дорожный просвет — 190 мм).

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Интерьер электрокросса производитель не раскрыл, скорее всего, в Сан-Паулу привезли неходовой макет. При этом в Hyundai заявили, что, если бы Saga EV поступил в свободную продажу, то его бы предложили с электромотором мощностью 204 л.с. и литий-ионной батареей ёмкостью 64 кВт*ч – такой же «набор» имеется у топовой версии серийного «зеленого» паркетника Hyundai Kona Electric. Запас хода Kona на одной зарядке с этим аккумулятором – около 470 км по циклу WLTP.

1 / 5 Нынешний хэтчбек Hyundai HB20 2 / 5 Нынешний хэтчбек Hyundai HB20 3 / 5 Нынешний хэтчбек Hyundai HB20 4 / 5 Нынешний кросс-хэтч Hyundai HB20X 5 / 5 Нынешний седан Hyundai HB20S

Впрочем, ставить Saga EV на конвейер компания Hyundai пока не собирается. Но дизайнеры все же работали не зря: ожидается, что по мотивам концепта выполнят внешний облик рестайлинговой модели HB20. Напомним, помимо уже упомянутых стандартной «пятидверки» и ее кросс-версии, в это семейство еще входят седан и «оспортивленный» хэтчбек. Автомобили выпускают на бразильском заводе Hyundai. От Saga EV «двадцатке», скорее всего, достанутся радиаторная решетка и задние фонари, фары также сделают в стиле прототипа. Премьера обновленного семейства HB20 запланирована на следующий год.

Между тем ранее стало известно о том, что Hyundai разрабатывает другой небольшой паркетник: эта модель станет серийной, в линейке марки окажется на ступеньку ниже Creta. Появление маленького кросса Хёндэ в России маловероятно.