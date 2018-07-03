Новый Mercedes-Benz GLB «засветил» оптику в шпионском видео

Кроссовер Mercedes-Benz GLB был заснят в процессе дорожных испытаний где-то в Германии. Новое видео позволяет посмотреть на оптику новинки в действии. Напомним, GLB займет нишу между моделями GLA и GLC.

Уже известно, что кроссовер с коробкообразным силуэтом получит стандартное пятиместное исполнение, но в качестве опции будет предлагаться третий ряд сидений, с которым автомобиль становится семиместным.

Модель GLB разделит платформу MFA2 с хэтчбеком A-Class и другими компактными моделями, которые будут выпущены компанией в ближайшие годы. Как ожидается, Mercedes-Benz GLB будут выпускать на заводе Агуаскальентес в Мексике. Предполагается, что продажи новинки начнутся в IV квартале следующего года. Цены пока неизвестны, но для ориентировки – ценник GLA в США составляет от 33 400 долларов, а GLC – от 40 050 долларов (приблизительно 2 114 000 и 2 535 000 рублей по актуальному курсу, соответственно).

В состав силовой гаммы будущей новинки, предположительно, войдут: мотор объемом 1,33 литра мощностью 134 или 161 л.с., а также двухлитровый 188-сильный двигатель. Скорее всего, в семействе будут «заряженные» AMG-версии.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что Mercedes-Benz GLB уже показали дилерам в Соединенных Штатах в качестве предсерийной модели наряду с седаном A-Class, который тоже будет продаваться на американском рынке.