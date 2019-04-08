Новый пикап Great Wall: богатое оснащение и восьмиступенчатый автомат

Новый пикап Great Wall: богатое оснащение и восьмиступенчатый автомат

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Китайская компания распространила изображения грузовичка новой генерации. Это первая модель "пикапного" бренда, получившая 8АКП.
 

В портфеле Great Wall Motors четыре бренда: кроссоверные Haval и Wey, созданная для электрокаров марка Ora и, собственно, Great Wall. Последний материнская компания осенью прошлого года провозгласила брендом пикапов, единственная оставшаяся «легковушка» — электрический седан C30 – из его линейки должна скоро исчезнуть. Вместе с новой стратегией Great Wall тогда представила и грузовик Wingle 7 – это флагман в семействе Wingle (помимо «семерки», в него также входят Wingle 5 и Wingle 6). А теперь анонсирован еще один пикап, первенец нового семейства с литерой P: пока китайцы распространили лишь несколько изображений этой модели, ее полноценная премьера пройдет 16 апреля на автосалоне в Шанхае.

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Как заявили в Great Wall, полноприводный пикап построен на новой платформе, однако подробностями о «тележке» компания пока не поделилась. Нет данных и о размерах, а также о силовой установке. При этом известно, что грузовик имеет блокировки трех дифференциалов и восьмиступенчатую автоматическую коробку ZF. Отметим, АКП на пикапе Great Wall применяется впервые – остальные грузовички, включая новейший Wingle 7, комплектуются только «механикой» (пяти- или шестиступенчатая, в зависимости от модели).

В Шанхае новинка дебютирует в версии, предназначенной для тяжелого бездорожья, ее особенности: расширители колесных арок, черная накладка на капоте, лебедка спереди, шноркель. Впрочем, в продаже наверняка будут варианты с дизайном попроще.

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В салоне грядущей шанхайской премьеры передняя панель, карты дверей и кресла обиты кожей с контрастной прострочкой, по центру красуется мультимедийная система с большим сенсорным экраном (есть функция распознавания голосовых команд), на тоннеле – шайба, отвечающая за выбор режима движения. Также для пикапа заявлены светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, подогрев кресел, климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Кроме того, владелец такой машины сможет установить на свой смартфон приложение, с помощью которого можно будет управлять некоторыми функциями – например, завести мотор или настроить «климат».

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На китайский рынок новый пикап должен выйти до конца текущего года. Скорее всего, модель окажется дороже Wingle 7. Последний грузовик сегодня стоит от 95 800 юаней, что эквивалентно примерно 933 000 рублей по актуальному курсу. Позже пикап P-Series отправят на экспорт.

Напомним, к 2020-му Great Wall намерена занять в Китае 40% рынка пикапов и нарастить продажи таких машин до 200 000 единиц в год.

В России автомобили под брендом Great Wall сегодня не представлены, у нас материнская компания решила продвигать марку Haval (в РФ вот-вот откроется завод, который будет выпускать Хавейлы). Между тем в 2017-м на наш рынок вернулись было рамные внедорожники Great Wall Hover H3 и Hover H5 – их собирали на предприятии «Ставрополь Авто» под брендом DW Hower. Под этой маркой также планировали освоить и сборку пикапов Great Wall Wingle 5. Однако в прошлом году проект DW Hower свернули. Подробнее о ситуации с российским заводом Kolesa.ru рассказывал ранее.

 

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