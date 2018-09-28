Китайский автогигант объявил о создании новой марки – Great Wall Pickup. Под ней, как несложно догадаться, будут выпускать только грузовики.

В портфеле «поднебесной» компании Great Wall Motors имеются четыре бренда: «кроссоверные» Haval и Wey (Вей позиционируется в качестве «премиума»), марка Ora (под ним будут выпускать электрокары), и, собственно Great Wall. Под последней маркой сегодня производят седан Voleex C30, пикапы Wingle 5 и Wingle 6. Раньше с логотипами «Великой стены» также выпускали вседорожники (суббренд Hover), которые и стали «заготовками» для моделей Haval (самостоятельные модели у Хавейла появились позже). Теперь же, как сообщают китайские СМИ, Great Wall превратился в отдельный бренд – под ним будут производить только пикапы. О судьбе «четырехдверки» Voleex C30 данных пока нет, видимо, ее снимут с конвейера.

По информации местных профильных медиа, к 2020 году Great Wall собирается занять 40% рынка пикапов (вероятно, речь только о Китае), а также нарастить продажи таких машин до 200 000 единиц. Отметим, по итогам прошлого года в Поднебесной было реализовано более 115 000 пикапов семейства Wingle.

В рамках презентации новой стратегии был представлен рамный грузовик Wingle 7, фотографиями модели поделилось издание Autohome. В линейке отдельной марки Great Wall Pickup он займет позицию флагмана. «Семерку» предложат в двух вариантах – стандартном и удлиненном, оба – с двойной кабиной.

1 / 3 Новый пикап Great Wall Wingle 7 2 / 3 Новый пикап Great Wall Wingle 7 3 / 3 Новый пикап Great Wall Wingle 7

«Короткая» версия Wingle 7 по своим габаритам совпадает с рестайлинговым младшим пикапом Great Wall Wingle 5 (у такой машины в названии есть приставка Euro): длина – 5095 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1760 мм, колесная база — 3050 мм. Размеры грузовой площадки тоже идентичны: 1380×1460×480 мм. Длина «растянутой» модификации составляет 5395 мм, что на 10 мм больше, чем у прежнего флагмана – Wingle 6. Колесная база удлиненной «семерки» — 3350 мм (+150 мм по сравнению с «шестеркой»). Ширина и высота такие же, как у «короткого» варианта (у Wingle 6 те же показатели), размеры грузовой площадки: 1680×1460×480 мм (Great Wall Wingle 6: 1545×1460×480 мм).

1 / 2 Новый пикап Great Wall Wingle 7 2 / 2 Новый пикап Great Wall Wingle 7

Двигатель Great Wall Wingle 7 достался от младших пикапов – в Китае новинка будет доступна с турбодизелем 2.0 (заводской индекс GW4D20D) мощностью 143 л.с. (315 Нм). По предварительной информации, как и у остальных пикапов Great Wall, мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой». Привод – задний или полный. Цены и дата старта продаж еще не названы. Прежний флагман – пикап Wingle 6 – в Поднебесной сегодня стоит от 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 955 000 рублей по актуальному курсу.

В планах Great Wall Pickup выпуск еще нескольких новых моделей, включая и электрический грузовик. Однако точные сроки пока не объявлены. Кроме того, марка намерена продолжить поставлять пикапы на зарубежные рынки, в частности, Wingle 7 в будущем должен появиться в Австралии. Не исключено, что у экспортной версии будет другая «начинка».

На российском рынке марка Great Wall больше не представлена – материнская компания решила продвигать у нас вседорожники Haval. Тем не менее, автомобили «Великой стены» у нас можно купить и сегодня. В 2017-м на рынок РФ вышла новая марка DW Hower – этот бренд принадлежит фирме «Чайна Автомаркет», в его линейку входят рамные внедорожники DW Hower H3 и DW Hower H5, которые являются лицензионными копиями Great Wall Hover H3 и Great Wall Hover H5 соответственно. Сборка машин налажена на заводе «Ставрополь Авто» в городе Михайловск, машинокомплекты поставляет Great Wall. Ранее сообщалось о том, что DW Hower планирует расширить свой модельный ряд за счет пикапа. Ожидается, что в РФ будут продавать Wingle 5.