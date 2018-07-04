Новый Range Rover сменит платформу и «похудеет»

В скором будущем конкуренция в сегменте больших внедорожников и кроссоверов усилится – Mercedes-Benz работает над новым GLS, тогда как Audi и BMW планируют выпустить новые флагманские модели Q9 и X7, соответственно. Для всех этих автомобилей ключевыми рынками являются США, Китай, Ближний Восток и Россия, так что, новому Range Rover будет с кем соперничать.
По предварительной информации, новый Range Rover с индексом L460 получит внешность, отличия у которой от предшественника будут носить эволюционный, но никак не революционный характер, поскольку имидж актуальной модели признан успешным. Придумывать новый образ дизайнерам британской марки не придется, правда, автомобиль увеличится в размерах. Ожидается, что длина внедорожника превысит 5 метров, а ширина – 2 метра.
Техническая начинка будущего Рейнджа будет совершенной новой, информирует издание Autocar. Внедорожник будет построен на алюминиевой платформе Modular Longitudinal Architecture (двухрычажная передняя и многорычажная задняя подвеска), вместо текущей архитектуры D7u, в стандартном и длиннобазном варианте. Новая «тележка» будет адаптирована к электрифицированным силовым установкам. Предполагается, что в семействе будут полноценные гибриды, «мягкие» гибриды с 48-вольтовой электросистемой и электромобиль.
Насчет последнего сообщается, что электрический Range Rover будет отдельной моделью с отличной внешностью и более скромными внедорожными возможностями, но с автопилотом. Выход электрической модели намечен на 2022-й – через год после стандартной модели.
Состав силовой гаммы будет обновлен и она будет включать исключительно двигатели Ingenium, в том числе, новые рядные «шестерки», тогда как от больших моторов V8 – дизельного объемом 4,4 литра и бензинового объемом 5,0 литра – британцы откажутся.
Кстати, дела у Range Rover идут неплохо на всех рынках. Например, в прошлом году на российском рынке было продано 3 236 внедорожников, тогда как Mercedes-Benz разошелся тиражом 4 405 автомобиля. В Европе эти цифры составили 13 663 и 4 537 машин, соответственно, а на рынке Соединенных Штатов — 16 869 и 32 248 автомобилей, соответственно.
Напомним, Land Rover также ведет разработку Range Rover Evoque нового поколения. Предполагается, что кроссовер лишится трехдверной версии.
Гибриды это правильное направление развития. Меньше есть, ровная тяга, хороший запас. А так как всё это в ренже, то настоящий шик