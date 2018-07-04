Новый Range Rover сменит платформу и «похудеет»

В скором будущем конкуренция в сегменте больших внедорожников и кроссоверов усилится – Mercedes-Benz работает над новым GLS, тогда как Audi и BMW планируют выпустить новые флагманские модели Q9 и X7, соответственно. Для всех этих автомобилей ключевыми рынками являются США, Китай, Ближний Восток и Россия, так что, новому Range Rover будет с кем соперничать.

По предварительной информации, новый Range Rover с индексом L460 получит внешность, отличия у которой от предшественника будут носить эволюционный, но никак не революционный характер, поскольку имидж актуальной модели признан успешным. Придумывать новый образ дизайнерам британской марки не придется, правда, автомобиль увеличится в размерах. Ожидается, что длина внедорожника превысит 5 метров, а ширина – 2 метра.

Техническая начинка будущего Рейнджа будет совершенной новой, информирует издание Autocar. Внедорожник будет построен на алюминиевой платформе Modular Longitudinal Architecture (двухрычажная передняя и многорычажная задняя подвеска), вместо текущей архитектуры D7u, в стандартном и длиннобазном варианте. Новая «тележка» будет адаптирована к электрифицированным силовым установкам. Предполагается, что в семействе будут полноценные гибриды, «мягкие» гибриды с 48-вольтовой электросистемой и электромобиль.

Насчет последнего сообщается, что электрический Range Rover будет отдельной моделью с отличной внешностью и более скромными внедорожными возможностями, но с автопилотом. Выход электрической модели намечен на 2022-й – через год после стандартной модели.

Состав силовой гаммы будет обновлен и она будет включать исключительно двигатели Ingenium, в том числе, новые рядные «шестерки», тогда как от больших моторов V8 – дизельного объемом 4,4 литра и бензинового объемом 5,0 литра – британцы откажутся.

Кстати, дела у Range Rover идут неплохо на всех рынках. Например, в прошлом году на российском рынке было продано 3 236 внедорожников, тогда как Mercedes-Benz разошелся тиражом 4 405 автомобиля. В Европе эти цифры составили 13 663 и 4 537 машин, соответственно, а на рынке Соединенных Штатов — 16 869 и 32 248 автомобилей, соответственно.

Напомним, Land Rover также ведет разработку Range Rover Evoque нового поколения. Предполагается, что кроссовер лишится трехдверной версии.