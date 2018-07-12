Житель Домодедово юрист Иван Гусев, который регулярно пользуется платным участком трассы М-4 «Дон» в Подмосковье, решил оспорить федеральные правила проезда по платным дорогам. С этой целью он обратился в Верховный суд РФ, однако в ходе рассмотрения дела выявились новые возможные нарушения, их в скором времени рассмотрит Тверской районный суд.

Верховный суд уже рассмотрел жалобу Ивана Гусева на постановление правительства №18 от 2010 года: документ приравнял факт въезда на платный участок к заключению договора между оператором дороги и водителями, который обязывает последних оплачивать проезд. Эта норма нарушает права автомобилистов, считает юрист из Домодедово.

Истец использовал участок автодороги М-4 «Дон» в Подмосковье (находится в доверительном ведении ГК «Автодор») в качестве примера. Начинается платный отрезок этой трассы, с юридической точки зрения, непосредственно у МКАД, однако первый пункт взимания платы (ПВП) находится после пересечения с А-107 «Московское малое кольцо» (неофициальное название – Малое бетонное кольцо).

Иван Гусев пояснил, что при выезде на трассу М-4 «Дон» со стороны Домодедово нет информационных щитов и знаков, которые позволяют водителям понять, что они выезжают на участок, по закону имеющий статус платного. Причём таких съездов на этот отрезок М-4 «Дон» несколько. Как сообщает «Коммерсант», по мнению истца, подобные выезды нельзя приравнять к заключению договора, так как водитель не в курсе, что ему придётся платить за проезд.

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Юрист, в частности, ссылается на статью 421 Гражданского кодекса «Свобода договора», которая запрещает «понуждать» к заключению договора.

В ходе рассмотрения дела представитель Министерства транспорта Светлана Тонких «парировала» этот довод другой статьёй ГК, 158-ой. Согласно действующему в РФ законодательству, допускается форма устной сделки (договора), если «из поведения лица явствует его воля совершить сделку». Она пояснила, что добровольный выезд автомобилиста на платный участок трассы – это и есть такое поведение.

По словам представителя Минтранса, устная форма была выбрана для удобства пользователей, так как из-за плотного трафика на участке заключать отдельный договор с каждым пользователем возможности нет.

В ходе рассмотрения дела Иван Гусев показал судьям видео с регистратора, на котором видно, что информационных щитов, предупреждающих о съезде на платный участок дороги, на въезде из Домодедово нет. Тогда Светлана Тонких подтвердила, что оператор обязан информировать водителей, а представитель ГК «Автодор» Глеб Конюшкин заметил, что недоработки информирования на конкретной дороге не рассматриваются в этом иске.

Позицию Минтранса и «Автодора» поддержала и представитель Генпрокуратуры Лариса Масалова. Она отметила, что водители, въезжающие на платную автодорогу, дают «молчаливое согласие» на заключение договора, но владелец трассы обязан снабдить водителя необходимой информацией. В итоге Верховный суд решил, что в федеральных правилах проезда по платным дорогам нарушений законодательства нет. В удовлетворении иска Ивану Гусеву было отказано.

Однако на этот раз закрыть глаза на проблему не получится: Иван Гусев уже направил в суд жалобу, касающуюся отсутствия информационных щитов и знаков на выезде на М-4 «Дон» из Домодедово. Тверской районный суд рассмотрит иск к ГК «Автодор» в конце текущего месяца. Обязанность владельцев платных дорог информировать водителей, въезжающих на платные участки, прописана в том же постановлении правительства №18 от 2010 года.