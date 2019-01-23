Срыв сроков на год, сырая конструкция и героизм заводчан: как запускали первую «Буханку» УАЗ-450
Казалось бы, неоспоримый факт: 60 лет назад – в январе 1958 года – Ульяновский Государственный автомобильный завод начал выпуск УАЗ-450. Между тем, изучение материалов того времени если и не опровергает эту дату, то по…
Новый УАЗ «Буханка»: каким он может быть
Семейство полноприводных грузопассажирских моделей УАЗ впервые увидело свет в 1958 году (тогда оно имело индекс УАЗ-450), а в знакомом нам виде производится с 1965 года. В него входят модификации вагонного (прозванного в народе «буханкой») и бортового типа («головастик»). Мы решили представить, как может выглядеть новое поколение вагонного варианта, поскольку он обладает рядом стилистических особенностей, которые можно взять за основу. Самые характерные элементы – конечно же, трапециевидная решётка радиатора и круглые фары, которые дополняют поворотники такой же формы. Эти фирменные черты сохранены, при этом они сделаны более соответствующими времени.
Форма кузова в целом осталась той же, при этом компоновка новая: колёсная база стала значительно больше, а передние колёса «переехали» ближе к бамперу, в то время как водительское место переместилось назад. Всё это должно позитивно сказаться на устойчивости, комфорте и безопасности микроавтобуса. В задней части можно выделить вертикальные фонари, которые теперь стали длиннее и сделаны светодиодными. Изначально автомобили этого семейства обладали повышенной проходимостью, поэтому вполне логично добавить микроавтобусу обвес из неокрашенного пластика и расширенные арки, вмещающие более крупные колёса. Кстати, двухцветный окрас представленного на рендерах автомобиля перекликается со спецверсией УАЗ-220695 «Юбилейная», приуроченной к 60-летию начала выпуска базовой модели УАЗ-450 и имеющей похожее цветовое решение.
Пока нет информации о возможном преемнике «буханки», известно лишь о продлении её выпуска на несколько лет. Также предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой разработке и выпуску первых «Буханок».
Кстати, в конце прошлого года обновление получило другое семейство коммерческих автомобилей – УАЗ Профи.
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