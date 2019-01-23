Новый УАЗ «Буханка»: каким он может быть

Недавно стало известно о том, что бескапотные ульяновские коммерческие автомобили продолжат свою конвейерную жизнь, получив лишь небольшие изменения. При этом многие наверняка хотели бы увидеть полностью новую модель. Какой она могла бы получиться?

Семейство полноприводных грузопассажирских моделей УАЗ впервые увидело свет в 1958 году (тогда оно имело индекс УАЗ-450), а в знакомом нам виде производится с 1965 года. В него входят модификации вагонного (прозванного в народе «буханкой») и бортового типа («головастик»). Мы решили представить, как может выглядеть новое поколение вагонного варианта, поскольку он обладает рядом стилистических особенностей, которые можно взять за основу. Самые характерные элементы – конечно же, трапециевидная решётка радиатора и круглые фары, которые дополняют поворотники такой же формы. Эти фирменные черты сохранены, при этом они сделаны более соответствующими времени.

Форма кузова в целом осталась той же, при этом компоновка новая: колёсная база стала значительно больше, а передние колёса «переехали» ближе к бамперу, в то время как водительское место переместилось назад. Всё это должно позитивно сказаться на устойчивости, комфорте и безопасности микроавтобуса. В задней части можно выделить вертикальные фонари, которые теперь стали длиннее и сделаны светодиодными. Изначально автомобили этого семейства обладали повышенной проходимостью, поэтому вполне логично добавить микроавтобусу обвес из неокрашенного пластика и расширенные арки, вмещающие более крупные колёса. Кстати, двухцветный окрас представленного на рендерах автомобиля перекликается со спецверсией УАЗ-220695 «Юбилейная», приуроченной к 60-летию начала выпуска базовой модели УАЗ-450 и имеющей похожее цветовое решение.

Пока нет информации о возможном преемнике «буханки», известно лишь о продлении её выпуска на несколько лет. Также предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой разработке и выпуску первых «Буханок».

Кстати, в конце прошлого года обновление получило другое семейство коммерческих автомобилей – УАЗ Профи.