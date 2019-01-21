Новый VW Golf: скучнее, чем мы думали

Новый VW Golf: скучнее, чем мы думали

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В Сети появились снимки хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения практически без камуфляжа. На рынок новинка выйдет уже в этом году.
 

Golf седьмого поколения дебютировал в 2012 году, в 2016-м пережил плановый рестайлинг, а теперь готов уступить место преемнику. Производство модели восьмого поколения начнётся ближайшим летом. Публичная премьера, скорее всего, состоится в марте на автосалоне в Женеве. Закамуфлированные предсерийные прототипы попадали в объективы фотошпионов не раз, но на днях на немецких дорогах засветился хэтчбек, практически лишённый какой-либо внешней защиты – очевидец сфотографировал его у придорожно ресторанчика. Судя по этим снимкам, при смене поколений Golf изменится не так сильно, как предположил наш художник в декабре, и ключевым изменением во внешности станут зауженные фары со ступенчатым контуром.

Нежелание производителя экспериментировать со внешностью Гольфа понятно: модель уже на протяжении многих лет является абсолютным бестселлером европейского рынка, и её образ стал практически столь же каноническим, как у Porsche 911 – любое радикальное отклонение от него публика принять не готова. С интерьером всё не так строго, и в нём можно ожидать более заметных перемен, но каких именно, пока можно только гадать: рискнём предположить, что передняя панель станет менее громоздкой, количество физических клавиш уменьшится, их место займут сенсорные панели.

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Новый Golf построен на модульной платформе MQB Evo, то есть, в сущности, является глубоко модернизированной версией предшественника. Ожидается, что снаряженная масса автомобиля уменьшится примерно на 50 кг, а колёсная база чуть увеличится с нынешних 2637 мм, чтобы у пассажиров на заднем сиденье было больше место для ног. Линейка двигателей будет состоять из трёх- и четырёхцилиндровых бензиновых и дизельных агрегатов с прикрученными к ним дорогостоящими «очистными сооружениями», чтобы больше, не дай бог, не было никаких дизельгейтов. Разумеется, будут и гибридные модификации, а вот электрические вряд ли. Нынешний e-Golf лишь предвещал электрическую эру в истории VW, а по-настоящему откроет её в конце этого года компактный электрический хэтчбек I.D. на модульной платформе MEB – соответственно, электрический Golf, в который в силу конструктивных особенностей в принципе нельзя «воткнуть» батарею большой ёмкости, окажется не у дел.

Спортивные версии точно будут, ведь Golf GTI – это своего рода эталон в мире хот-хэтчей: может быть не самый быстрый, но самый сбалансированный и практичный. В новом поколении его мощность, по слухам, будет на уровне 300 л.с., тогда как ещё более «заряженный» Golf R получит двигатель с отдачей на уровне 400 л.с.

Сюрпризов по части трансмиссий не ожидается – роль «автомата» будут по-прежнему исполнять различные версии коробки DSG c двумя сцеплениями. Полный привод 4Motion с муфтой отбора мощности на задний мост тоже будет, но лишь в сочетании с достаточно мощными моторам.

В России поставки Гольфа седьмого поколения были возобновлены лишь в середине сентября прошлого года, и за неполные четыре месяца он нашёл 512 покупателей – не так плохо для дорогой импортной модели. Стало быть, есть надежда, что и новый Golf к нам тоже приедет, хотя и не в том разнообразии версий, что предложат европейцам.

Новинки новое поколение фольксваген Golf Volkswagen
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