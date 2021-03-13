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Новый 7-местный Land Rover Defender 130: первые изображения

13.03.2021 992 1 0

На прошлой неделе официально подтвердилось появление семиместной версии нового британского внедорожника. Как он будет выглядеть?

 

Полностью новый Defender был представлен в 2019 году, и сейчас он может быть в двух версиях кузова – трёхдверный 90 с короткой базой и пятидверный 110. Такие индексы применялись и для предыдущего Дефендера, они обозначали расстояние между осями в дюймах (88 и 109 соответственно). Была также модификация 130 с ещё более длинной базой – это был четырёхдверный пикап. И вот на днях стало известно о том, что 130-я версия появится и у нового Defender, однако, вопреки традициям, числовое обозначение не будет иметь отношения к колёсной базе, ведь она останется точно такой же, как у модели 110 – 3022 мм (что соответствует 118 дюймам). Кстати, эта модификация может заменить в линейке внедорожник Discovery, обладающий тремя рядами сидений, он же является наименее востребованной моделью бренда — например, по итогам продаж в четвёртом квартале прошлого года было продано 4831 экземпляр, за это же время Defender разошёлся тиражом в 16 286 шт.

Длина при этом увеличится с 4758 до 5100 мм, и вся прибавка уйдёт на задний свес, благодаря этому внедорожник по пропорциям станет больше похож на предыдущий Defender с индексом 110 (его фотографии в конце статьи). Мы изобразили модель в двух версиях – более простой и самой мощной с дебютировавшем в конце прошлого месяца компрессорным V8 мощностью в 525 л.с. и 625 Нм крутящего момента.

Внедорожник построен на новой платформе D7x с несущим алюминиевым кузовом (предыдущий Дефендер был рамным). Помимо вышеупомянутого V8, внедорожник располагает широким выбором модификаций с моторами семейства Ingenium – бензиновые Р300 и Р400, дизельные D200, D250 и D300, а также гибридная P400 PHEV (P400e). Коробка передач на всех версиях – 8-супенчатый гидромеханический «автомат» ZF.

Премьера Land Rover Defender 130 ожидается в течение ближайших полутора лет.

Рендеры Land Rover Defender 130 в версии с мотором V8
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Рендеры Land Rover Defender 130 в версии с мотором V8
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Сегодня в России британский внедорожник представлен в обоих вариантах кузова с тремя моторами, базовым из которых является 200-сильный 2-литровый дизель (D200) – 5-дверный Defender 110 с ним обойдётся минимум в 4 240 000 рублей, «трёхдверка» же оценивается в 4 479 000 рублей (но в более богатой комплектации). Второй вариант – модификация D250 с 3-литровым 249-сильным дизелем, минимальная стоимость 90-й модели составит 4 974 000 рублей (модель 110 чуть дороже 5 миллионов). Наконец, самый мощный Дефендер из представленных у нас – бензиновый 400-сильный Р400 с 3-литровой рядной «шестёркой», такой внедорожник с тремя дверьми обойдётся минимум в 5 350 000 рублей (базовая «пятидверка» на 60 тысяч дороже).

Предыдущий Land Rover Defender 110
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Предыдущий Land Rover Defender 110
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Предыдущий Land Rover Defender 110
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Между тем, несколько дней назад мы опубликовали большую статью, посвящённую предыдущему Land Rover Defender с пробегом.

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1 комментарий
13.03.2021 20:06
Алексей Дымов

Интересно, как скоро приедет к нам этот Дефендар. Еще жду с мотором V8, хоть Деф и так дарит кучу эмоций. С таким мотором их будет еще больше

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