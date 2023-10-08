В прошлом месяце впервые был замечен кроссовер Q3 в новом кузове во время испытаний. Благодаря имеющимся шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

Компактный кроссовер Q3 появился в 2011 году на Международном автосалоне в Шанхае, он стал серийной версией концепта Cross Coupe quattro, продемонстрированного там же четырьмя годами ранее. Второе поколение модели было представлено летом 2018 года, чуть позже мы опубликовали подробный обзор новинки . Автомобиль производится пять лет, и в этом году ожидался рестайлинг паркетника, однако компания Audi уже вывела на испытания практически готовый Q3 третьей генерации. Каким он будет?

Рендер Audi Q3 третьего поколения

Кузов выполнен в стиле последних кроссоверов марки — прежде всего, электрических. Наиболее интересным элементом спереди являются «двухэтажные» фары: в привычном месте расположатся блоки светодиодных огней, выполняющих роль габаритов и поворотников, а ниже в бампере установлены блоки основного света. Q3 получит решётку радиатора традиционной для марки формы, при этом её отделка будет оригинальной — на рендере представлен один их вариантов, которые будут предлагаться. У кроссовера традиционные зеркала и дверные ручки под естественный хват, задние стойки с декоративным молдингом в верхней части, подобно моделям Q4 e-tron будущему Q5, рендеры которого мы опубликовали ранее. Сзади наиболее характерным элементов станут фонари, которые впервые для модели получат светодиодную перемычку, подобно старшим моделям компании.

Рендер Audi Q3 третьего поколения

Ожидается, что новинка будет построена на платформе MQB Evo, различные варианты которой используют большинство новых моделей концерна Volkswagen. Третье поколение Q3 станет последним, использующим двигатели внутреннего сгорания. Лючки в передних крыльях тестовых образцов намекают на то, что Q3 получит подзаряжаемые гибридные модификации PHEV. Кстати, у немецкого кроссовера будет и близнец под маркой Cupra с оригинальной передней и задней частями кузова.

Нынешний Audi Q3 1 / 3 Нынешний Audi Q3 2 / 3 Нынешний Audi Q3 3 / 3

Оба кроссовера будут официально представлены в следующем году. Q3 в третьем поколении станет самым младшим кроссовером марки, так как модель Q2, выпускающаяся в единственной генерации с 2016 года, будет снята с производства.