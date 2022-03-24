Вчера в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии нового поколения популярного немецкого кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

Модель Q5 появилась в гамме немецкого бренда в 2008 году, став вторым кроссовером марки после Q7. Сегодня на конвейере второе поколение паркетника, премьера которого состоялась в 2016 году на Парижском автосалоне. В 2020-м Q5 получил рестайлинг, и теперь на тесты вышли образцы следующего поколения модели. Они не скрыты под толстым слоем камуфляжа, как это часто бывает с другими моделями, поэтому можно разглядеть основные особенности внешнего вида будущей новинки.

Рендер новой Audi Q5

Судя по имеющимся шпионским фотографиям, в третьем поколении кроссовер весьма существенно изменится внешне, при этом развитие дизайна будет носить эволюционный характер, присущий большинству новинок компании. Спереди появится широкая решётка радиатора, по бокам от неё – вертикальные декоративные вставки. Фары получат традиционную для Ауди форму, но будут чуть более скруглёнными по сравнению с нынешней моделью. Боковины также будут более округлыми и лишатся характерной волнообразной выштамповки вдоль кузова. Немного изменится форма бокового остекления за счёт более восходящей подоконной линии в задней части. Мы также изобразили кроссовер с декоративной вставкой, визуально объединяющей боковые окна с задним, подобное решение применено на некоторых других новинках компании. Самая характерная деталь задней части – объединённые светодиодной полоской фонари, что уже давно стало фирменной особенностью бренда.

Рендер новой Audi Q5

Информации о технических особенностях новинки пока немного. Скорее всего, Q5 разделит моторную гамму с будущим поколением A4, включающую в себя несколько бензиновых и дизельных моторов. Наверняка многие версии будут электрифицированы в той или иной степени (включая и подзаряжаемый plug-in вариант).

Премьера новинки ожидается в 2023 году.

Нынешняя Audi Q5 1 / 3 Нынешняя Audi Q5 2 / 3 Нынешняя Audi Q5 3 / 3

Сегодня в России минимальная официальная цена на нынешнюю Audi Q5 составляет 4 590 000 рублей (45 TFSI, «робот», 249 л.с.). Второй вариант – дизельный 45 TDI с 3-литровым 6-цилиндровым мотором той же мощности в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Такой кроссовер оценивается минимум в 4 900 000 руб. Есть также «купеобразная» версия Q5 Sportback с такими же моторами – от 5 207 500 рублей.

Напомним, совсем недавно был досрочно раскрыт новый кроссовер Audi Q6.