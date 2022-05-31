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Новый BMW X1 и электрический BMW iX1 рассекречены досрочно

31.05.2022 675 0 2

В Сеть утекли презентационные слайды кроссовера BMW X1 третьего поколения и его электрической версии iX1, которой не было у предшественников.

 

Второе поколение младшего кроссовера BMW на платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата дебютировало в 2015 году, главным рынком сбыта для этой модели стал Китай, где производится своя, удлинённая версия Х1. В 2021 году продажи BMW X1 в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, составили 95 089 шт., в Европе — 86 749 шт., в США — 18 253 шт., при этом только в Китае баварский кроссовер смог обойти главных конкурентов — Mercedes-Benz GLA (в прошлом году продано 33 135 шт.), Mercedes-Benz GLB (53 809 шт.) и Audi Q3 (81 173 шт.).

Mercedes-Benz GLA и Mercedes-Benz GLB имеют электрических родственников — EQA и EQB соответственно, Audi в свою очередь предлагает в компактном классе отдельную электрическую модель Q4 e-tron на платформе MEB («углеводородный» Q3 сделан на платформе MQB). Коммерческие успехи этих «электричек» пока скромные, но они дебютировали только в прошлом году на фоне глобального дефицита микрочипов, так что судить об их реальном потенциале пока рано.

Компоновка BMW iX1 в сравнении с plug-in гибридной версией кросоовера.
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Компоновка BMW iX1 в сравнении с plug-in гибридной версией кросоовера.
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Компоновка BMW iX1 в сравнении с plug-in гибридной версией кросоовера.
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Теперь компактный электрический кроссовер будет и у BMW, он состряпан по рецепту Mercedes-Benz, а не Audi, то есть BMW iX1 — это не самостоятельная модель, а разновидность обычного, «углеводородного» X1. В основе всего семейства лежит платформа FAAR — разновидность UKL, адаптированная под разные типы силовых установок, в том числе plug-in гибридные.

В одном из слайдов перечислены основные характеристики электрического BMW iX1: ёмкость интегрированной в пол батареи — 64,7 кВт·ч, её полного заряда хватит на 438 км по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки — 130 кВт (она позволяет пополнить заряд с 10 до 80% за полчаса). Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось), их совокупная пиковая мощностью — 230 кВт (313 л.с.), постоянная — 200 кВт (272 л.с.).

Для сравнения скажем, что Mercedes-Benz EQA и EQB оснащаются батареей ёмкостью 66,5 кВт·ч и предлагаются как с передним приводом (один мотор), так и с полным (два мотора). Запас хода в зависимости от модификации варьируется в диапазоне от 395 до 496 км, при этом у младшего кроссовера есть ещё «долгоиграющая» версия EQA+ с батареей ёмкостью 70,5 кВт·ч и единственным электромотором на передней оси — она может проехать на одной зарядке до 531 км.

Audi Q4 e-tron предлагается с батареями ёмкостью 51,2 и 76,6 кВт·ч на выбор, полный привод и два мотора доступны только с большой батареей, у моноприводных версий единственный электромотор расположен на задней оси. Разброс запаса хода по всем модификациям — от 310 до 516 км на одной зарядке.

В целом же BMW X1 сохранил узнаваемый облик предшественника, но стал чуть более угловатым, фирменные ноздри увеличились в размерах и «оквадратились», боковины стали более плоскими (у прежнего Х1 было характерное ребро ниже подоконной линии), удобные дверные ручки под естественных уступили место старомодным «утопленным», заставляющим выворачивать ладонь, значительно усложнилась форма заднего бампера — он теперь щеголяет большой глянцевой вставкой.

Интерьер, по сути, такой же, как у родственного компактвэна 2 Series Active Tourer второго поколения, что дебютировал в октябре прошлого года. Двухэкранное табло имеет 10,25-дюймовую приборную часть и 10,7-дюймовую мультимедийную, отдельного блока климат-контроля больше нет — вся «погода» зашита в меню операционной системы BMW 8. Объём багажника варьируется в диапазоне от 540 до 1600 л.

Остальные подробности о новом BMW X1 и его электрической версии iX1 мы узнаем уже совсем скоро после официальной премьеры.

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