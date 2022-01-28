Американская компания готовится к премьере самой мощной версии своего нового пикапа Ranger, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотоснимками, решили представить, как она будет выглядеть.

Ford Ranger впервые появился в модельной гамме в 1982 году. С тех пор грузовичок сменил много генераций, а в ноябре прошлого года было официально представлено новое поколение популярного среднеразмерного пикапа Ranger. По традиции, начатой прошлым поколением модели, к обычному пикапу скоро добавится «заряженная» модификация с именем Raptor, которое хорошо знакомо также по аналогичной версии более крупного пикапа F-150. В Сети уже неоднократно появлялись фотографии тестовых образцов в маскировочной плёнке, благодаря которым у нас есть возможность оценить внешний вид будущей новинки.

Рендер нового Ranger Raptor

Заметнее всего Ranger Raptor будет отличаться своей передней частью. Здесь появится чуть более широкая в нижней части решётка радиатора с крупной надписью Ford, возможно, в верхней части разместятся три габаритных огня, подобное решение применено на старшем пикапе F-150 Raptor. Также новинка получит иной передний бампер, обеспечивающий лучшую геометрическую проходимость. Ещё одна характерная особенность Раптора – существенно расширенные за счёт накладок колёсные арки и более крупные колёса. Сзади также появится новый бампер, под которым расположится пара патрубков выхлопной системы по одному с каждой стороны, и обновлённый задний борт.

Рендер нового Ranger Raptor

Новый Ranger разработан в австралийском инженерном центре компании. Пикап построен на модернизированной платформе Т6 от предыдущей модели, изменениям подверглись рама и подвеска, а колёсная база увеличилась на 50 мм (до 3270 мм). Базовый Ranger оснащается прежним 2-литровым турбодизелем EcoBlue, также есть 3-литровый V6 от модели F-150 и «турбочетвёрка» 2.3 EcoBoost. Что же касается Раптора, то он может получить битурбированный 2.7 V6 (310 л.с., 400 Нм) либо 3-литровый мотор от кроссовера Explorer ST (406 л.с., 563 Нм). Также в будущем есть вероятность появления модификации Ranger Raptor R с мотором V8.

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Премьера новинки состоится в следующем месяце.

Между тем, на этой неделе был официально представлен новый внедорожник Ford Bronco Raptor.