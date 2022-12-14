Новый фронтальный краш-тест IIHS и 15 кроссоверов: быть пассажиром сзади очень опасно!

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) продолжает совершенствовать программу испытаний новых автомобилей: в старейший фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя, добавлен манекен-пассажир на заднее сиденье. В первой зачётной сессии выяснилось, что в 9 из 15 компактных кроссоверов шансы выжить у пассажира близки к нулю.

IIHS проводит фронтальный удар с 40-процентным перекрытием с 1995 года, похожий тест до 2020 года включительно был в программе Euro NCAP, различия сводились к тому, что IIHS проводил свой тест только с манекеном-водителем пятидесятого перцентиля (имитирует среднестатистического мужчину), тогда как Euro NCAP сажал рядом с ним на переднее пассажирское сиденье второй манекен пятидесятого перцентиля, а во втором ряду в пристяжных детских креслах размещались манекены, имитирующие детей 6- и 10-летнего возраста.

Для оценки безопасности условно взрослого пассажира на заднем сиденье Euro NCAP использует фронтальный удар о стену на скорости 50 км/ч, в этом тесте за манекеном-водителем сидит манекен-пассажир пятого перцентиля, имитирующий подростка или субтильного взрослого (рост – 150 см, масса – 50 кг). Опыт Euro NCAP показывает, что далеко не все современные автомобили справляются с этим тестом хорошо, иногда пассажиру на заднем сиденье грозит смертельная опасность (например, в Dacia Spring).

В 2020 году Euro NCAP отказался от основного фронтального удара о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием, посчитав его устаревшим (большинство современных машин справляются с ним хорошо), на смену ему пришёл новый фронтальный удар, имитирующий выезд на встречную полосу. А вот IIHS пошёл по другому пути и просто добавил в старый тест манекена-пассажира пятого перцентиля на заднем сиденье (усаживается за водителем). Новшество американские эксперты объясняют плохой статистикой: по их данным, в машинах, выпущенных после 2007 года, риск погибнуть в аварии у пассажира на заднем сиденье на 46% выше, чем на переднем (в обоих случаях подразумевается, что пассажир пристёгнут). Обновлённый краш-тест должен побудить автопроизводителей совершенствовать защиту пассажиров во втором ряду.

Напомним, что рейтинг IIHS по итогам всех краш-тестов и испытаний на активную безопасность не может быть максимальным (Top Safety Pick+), если хотя бы в одном из тестов показаны слабые оценки (M и P). Градация оценок такая: G (Good, «хорошо»), A (Acceptable, «приемлемо»), М (Marginal, «слабо»), P (Poor, «плохо»). У манекена-пассажира в описываемом краш-тесте отдельные оценки с учётом зарегистрированных нагрузок даются для головы/шеи, грудной клетки и тазобедренной области. Кроме того, по той же шкале оценивается геометрия перемещений манекена-пассажира в ходе краш-теста. Критерии оценки защиты манекена-водителя остались прежними.



В Buick Encore манекен-пассажир почти коснулся головой спинки кресла водителя, но главная проблема — смертельно опасный уровень нагрузок на грудную клетку.

Для первой сессии с обновлённым фронтальным краш-тестом IIHS выбрал 15 популярных в США компактных кроссоверов — Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Equinox, Ford Escape, Honda CR-V, Honda HR-V, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Mazda CX-5, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Rogue (у нас известен как X-Trail), Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40.



Только Ford Escape и Volvo XC40 показали высокий уровень защиты заднего пассажира (общая оценка G), да и то в Escape геометрия перемещений манекена была неидеальной (оценка А).

В Audi Q3, Nissan Rogue и Toyota RAV4 нагрузки на манекен были умеренные, но поясная часть ремня сместилась вверх, возник эффект подныривания, что создаёт риск тяжёлых травм брюшной полости. В Subaru Forester подныривания не было, но нагрузки на грудь великоваты (оценка М), за что была снижена и общая оценка. Эти четыре кроссовера вошли в группу середнячков (общие оценки А или М).



В Mazda CX-5 поясная часть ремня оказалась на животе манекена — так быть не должно.

Остальные кроссоверы получили «неуд» (оценка P), в основном из-за высоких, смертельно опасных нагрузок, в отдельных случаях также по причине плохой геометрии перемещений манекена. Например, в Jeep Renegade манекен вообще поднырнул под оконную подушку безопасности и ударился головой о заднюю стойку кузова (на заглавном фото).



Добавим, что в следующем году в программе IIHS также вступит в полную силу обновлённый боковой удар о деформируемый барьер, который уже опробован в нескольких сессиях и показал, что многие современные автомобили к нему не готовы. В общем, в 2023 году количество отличников и хорошистов в рейтинге IIHS сократится в разы, автопроизводителям будет над чем поработать.

