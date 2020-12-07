Существенно обновлённый представительский седан Genesis был представлен относительно недавно – в конце позапрошлого года. Однако корейская компания уже активно тестирует полностью новую модель. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, как она будет выглядеть.

Седан G90 нынешнего (первого и пока единственного) поколения выпускается с 2016 года, а в ноябре 2018-го состоялась премьера рестайлинговой модели с кардинально преобразившейся внешностью. Теперь же готовится представительский седан в новом кузове, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность разглядеть черты будущей новинки. Спереди модель следующего поколения можно будет узнать по ещё более широкой решётке радиатора, очертания которой станут более округлыми в верхней части. G90 сохранит «двухэтажную» переднюю оптику, однако теперь её сделают более вытянутой по горизонтали и, скорее всего, она будет стыковаться с решёткой. Обращает на себя внимание огромный капот, частично «захватывающий» передние крылья.

Наиболее заметные изменения в кузове связаны с пропорциями седана – новая модель станет более «стройной». Визуально запечатлённые фотошпионами образцы более длинные и имеют уменьшенную высоту по сравнению с нынешней моделью, однако о фактических размерах пока говорить рано. Уровень капота кажется более низким, равно как и подоконная линия, которая к тому же сделана нисходящей до задних дверных ручек, немного напоминая седаны Rolls-Royce. Ещё одна отличительная черта нового G90 – дополнительные окошки за задними дверьми, которых нет у нынешнего седана. Задняя часть пока скрыта под толстым слоем камуфляжа, однако можем предположить, что её дизайн во многом будет перекликаться с актуальной моделью, равно как и с другими новинками Genesis. Сейчас есть возможность разглядеть только пятиугольные патрубки выхлопной системы – точь-в-точь как на нынешнем G90 и новом поколении G80.

Пока нет достоверной информации о технических особенностях будущего представительского седана. Нынешняя же модель представлена на российском рынке с тремя вариантами двигателей: атмосферные 3.8 GDI (309 л.с.) и 5.0 GDI (413 л.с.), а также турбированный 370-сильный 3.3 T-GDI. Все версии оснащены 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Премьера нового Genesis G90 может состояться в следующем году.

Нынешний Genesis G90 1 / 3 Нынешний Genesis G90 2 / 3 Нынешний Genesis G90 3 / 3

Сегодня в России корейский флагман предлагается по цене от 5 780 000 рублей за 309-сильную модификацию. Более мощный турбированный 370-сильный вариант обойдётся минимум в 6 445 000 рублей, седан с 5-литровым V8 – в 7 060 000 рублей. Есть также удлинённая версия с приставкой L (колёсная база больше на 290 мм и составляет 3 450 мм), она оценивается всего на 200 тысяч дороже.

Между тем, недавно в продажу на российском рынке поступил первый кроссовер бренда с индексом GV80.