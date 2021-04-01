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Новый Иж «Ода»: первые изображения

01.04.2021 3234 7 1

На этой неделе стало известно о возрождении легковой модели Ижевского автомобильного завода, которая будет сделана на базе основе другого российского автомобиля. Как будет выглядеть новинка?

 

В январе было объявлено, что будущие модели Lada будут построены на платформе CMF-B Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Иными словами, новые Лады будут представлять из себя перелицованные автомобили Dacia, с которыми они будут совместно разрабатываться в новом подразделении Dacia-Lada. Это ставит под вопрос судьбу популярной Весты, а ведь автомобиль получился достаточно удачным. Однако теперь решение нашлось – он станет преемником модели Иж-2126, известной также под именами «Ода» и «Орбита». Этот автомобиль производился на предприятии «ИжАвто» с 1990 по 2005 годы и имел немало общего с моделями Волжского автомобильного завода. Например, фары были позаимствованы у семейства Самара, равно как и руль (до 2000 года, потом его сменил руль от «десятки»). Также некоторые модификации автомобиля использовали вазовские моторы.

Теперь же эту традицию продолжит новый автомобиль, однако общего с вазовской продукцией будет гораздо больше, ведь он будет представлять из себя переработанный вариант Lada Vesta. Одно из самых существенных изменений – новый кузов лифтбек, именно таким обладает и Иж-2126. Передняя часть обновится за счёт более узкой решётки радиатора, что также может вызвать ассоциации с «Одой», появится и новый бампер более простого дизайна. Х-стиль более не актуален (новая Нива, кстати, также будет без него), поэтому автомобиль лишится хромированных бумерангов, а подштамповки на дверях станут проще. Ещё одна характерная особенность Иж-2126 – скошенные задние колёсные арки, это также найдёт своё отражение в новой модели. Сзади появятся новые фонари, простая форма которых будет перекликаться с оригиналом. В целях максимального удешевления автомобиль с завода будет комплектоваться только штампованными колёсными дисками.

Как уже говорилось, Иж-2126 комплектовался в том числе и вазовскими двигателями: в 1998 году начался выпуск модификации 2126-300 с мотором ВАЗ-2126, а полноприводная версия оснащалась двигателем 21213 и мостом от «Нивы». Что же касается новой модели, то она будет комплектоваться базовым мотором от Весты, а именно ВАЗ-21129 (1.6, 106 л.с.). При этом автомобиль планируют перевести на задний привод, ведь оригинальная «Ода» обладала именно классической компоновкой, что выделяло её на фоне основных конкурентов – ВАЗ-2109 и Москвич-2141.

Иж-2126
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Иж-2126
2 / 3
Иж-2126
3 / 3

Цена новой модели пока неизвестна, однако её могут сделать дешевле Весты за счёт более простой комплектации и некоторых изменений в интерьере. Для сравнения, сегодня цены на Lada Vesta начинаются с отметки в 723 900 рублей на седан с тем самым 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с.  

Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой мифам и фактам об Иж-2126. Также в конце прошлого года мы рассказали об опыте владения «Одой» с пробегом 4900 км и стоимостью в 20 тысяч рублей

рендеры "Колёса.ру" новинки лифтбек Lada Lada Vesta седан

 

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7 комментариев
01.04.2021 13:08
Константин Соколов

Очень симпатичный хэтчбэк, я бы купил,жаль ,что сегодня 1 апреля...

1
01.04.2021 14:04
Corvair

Хотелось бы видеть такой хетч в линейке Весты. Даже Грантовский очень красив.

01.04.2021 14:34
nb37016@yandex.ru

Я попался))

01.04.2021 14:56
787311@mail.ru

А смех-то хреновый...

01.04.2021 15:07
ANT2

И вас с 1 апреля!... Но если без шуток, то вполне симпатично, актуально и практично))

01.04.2021 15:17
Александр

Похоже на правду Но задний привод все испортил...

01.04.2021 16:52
Виктор

Молодцы. Тонко. Когда прочитал про задний привод, все понял.)

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