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Будущая Lada Niva: новые изображения

27.01.2021 2022 3 1

В середине января АВТОВАЗ опубликовал первый скетч будущей Нивы, на его основе мы представили, как будет выглядеть автомобиль.

 

Внедорожник Нива ведёт свою историю с 1977 года, со множеством изменений и модернизаций он выпускается и по сей день (кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой мифам и фактам о ВАЗ-2121). За последние пару десятилетий предпринимались неоднократные попытки по созданию преемника модели, первым из которых стал ВАЗ-2123, превратившийся в итоге в хорошо известную Chevrolet Niva. Самый же свежий – концепт Lada 4x4 Vision, продемонстрированный на Московском автосалоне в августе 2018 года, и многие ожидали серийную версию именно этого внедорожника. Теперь же у нас в распоряжении есть рисунок автомобиля, выполненного в совершенно другом стиле. В целом по форме кузова и пропорциям он очень похож на вышеупомянутый концепт, но дизайн стал гораздо более простым и даже консервативным.

Передняя часть теперь ещё больше напоминает об оригинальной Ниве – не только за счёт «бровей» указателей поворотов, но и прямоугольной решёткой радиатора, объединённой с фарами. От Х-стиля не осталось и следа, боковины лишились характерных подштамповок, теперь здесь лишь несколько горизонтальных граней. Также из рисунка видно, что на задних стойках могут появиться три декоративных элемента вместо двух (на концепте 4х4 Vision), в соответствии с оригинальной Нивой. О дизайне задней части пока ничего неизвестно, однако можем предположить, что здесь всё так же сделают более лаконично. Мы изобразили внедорожник с фарами простой четырёхугольной формы, расположенными в ряд с номерным знаком – аналогичное решение применено на первой Ниве, выпускавшейся до 1995 года.

Уже известно, что все будущие модели Lada (и Нива в том числе) будут построены на модульной платформе CMF-B, на ней уже сделаны новые Logan и Sandero. Премьера новой Нивы ожидается в 2024 году.

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Сегодня в России под именем Lada Niva продаются 2 разных автомобиля – тот самый классический внедорожник с приставкой Legend (от 599 900 рублей за 3-дверный 83-сильный внедорожник), а также представленная совсем недавно Niva Travel, цены на которую начинаются с отметки в 747 900 рублей (1.7 МТ, 80 л.с.). 

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3 комментария
27.01.2021 16:22
Максим

Опять вброс.

27.01.2021 19:07
RFR 17

Такая же шняга, как и проект УАЗ-Прадо...Который пиарили несколько лет, потом благополучно накрылся...Не смешите людей...Художники, передвижники...

27.01.2021 23:15
Papirus (@sc_1968)

В фас очень даже, в стиле первой Нивы и немного Гелика.
Корма безликая совершенно, дорисовывали перед сном походу. Начинка от Лохана? Не вижу в этом ничего плохого, если добавят межосевые и межколесные блокировки. Вот только не дай бог воткнуть туда турбожужжалку с вариатором! А ничего другого у Дачии сейчас нет.
Насколько я понял, Ниву выведут из-под бренда Лада. И в принципе это правильно, за последние лет 30 Жигули полностью себя дискредитировали из-за безобразного качества. Нива еще имеет налет легендарности, наравне с тем же Геликом или ЛР Дефендер - она вне времени и к ней другие требования.

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