Новый кабриолет от Mercedes-Benz: каким он мог бы быть?

Предполагается, что новинка немецкой марки придёт на смену сразу двум моделям с открытым верхом. Речь идёт о машинах, которые, вероятно, скоро отправятся в отставку: о кабриолетах С-Class и E-Class.

Результаты продаж машин Mercedes-Benz в Европе по итогам 2020 года составили 749 162 автомобиля. Этот результат на 17,4% меньше, чем в 2019-ом: такой заметный спад объясняется последствиями пандемии коронавируса, которые повлияли на весь авторынок в целом. Судя по статистике Carsalesbase, в нынешнем году показатели немецкого бренда вернулись к положительной динамике: за первые пять месяцев 2021-го старосветские дилеры реализовали 247 645 машин, что на 3,4% больше, чем в январе-мае прошлого года.



На фото: Mercedes-Benz C-Class Cabrio 1 / 2 На фото: Mercedes-Benz C-Class Cabrio 2 / 2

Спрос на кабриолеты никогда не был особенно высок (они, пожалуй, относятся к нишевым автомобилям), а сейчас он продолжает постепенно снижаться вместе с заинтересованностью клиентов в «легковушках». Многие автомобилисты пересаживаются на практичные модели сегмента SUV, так что часть автомобилей с открытым верхом уходит в прошлое.

Как отмечает испанское издание motor.es, немецкий производитель уже завершил выпуск Mercedes-Benz S-Class Cabrio. Вероятно, следом он отправит в отставку ещё пару версий с открытым верхом, речь идёт о моделях С-Class и E-Class. Однако есть предположение, что покидать эту нишу производитель на самом деле не намерен. Ожидается, что на замену ушедшим моделям придёт новинка, которая объединит в себе кабриолеты и С-Class, и E-Class.



На фото: Mercedes-Benz E-Class Cabrio 1 / 2 На фото: Mercedes-Benz E-Class Cabrio 2 / 2

По предварительным данным, такой автомобиль с открытым верхом получит название Mercedes-Benz CLE. Сообщается, что проект по созданию новинки уже находится в разработке. Информации о том, как будет выглядеть очередной кабриолет марки, пока нет. Это даёт возможность художникам пофантазировать на тему экстерьера будущей модели Mercedes-Benz. Свой вариант предложил дизайнер motor.es.



Рендер Mercedes-Benz CLE

Вероятно, Mercedes-Benz CLE по габаритам окажется примерно на «полпути» между «младшим» C-Class и «старшим» E-Class. Судя по рендеру, у такого кабриолета будет горизонтальная головная оптика, при этом фары окажутся сравнительно узкой и «клиновидной» формы. Также модель предположительно получит фирменную решётку радиатора с крупным логотипом посередине и парой горизонтальных хромированных линий по бокам, а ещё узнаваемым окажется оформление нижней части переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками.



На фото: салон Mercedes-Benz S-Class

Изображений кормы и салона предполагаемой новинки немецкого бренда пока нет. Автомобиль, вероятно, будут предлагать с современным интерьером, который сейчас можно увидеть в актуальных C-Class и S-Class – речь о версии с двумя большими экранами, расположенными на передней панели.

Если такая модель действительно появится в линейке Mercedes-Benz, то в качестве «начинки» ей прочат рядные четырёх- и шестицилиндровые бензиновые двигатели, а дизелей, вероятно, не будет. Предполагается, что все версии будут «мягкими гибридами» (MHEV); в пару к моторам предложат девятиступенчатую автоматическую коробку передач. По прогнозам издания, кабриолет Mercedes-Benz CLE дебютирует в конце весны 2023 года, а первые клиенты получат свои машины в конце лета того же года.

