Новинки ×

Новый кабриолет от Mercedes-Benz: каким он мог бы быть?

02.07.2021 163 0 1

Предполагается, что новинка немецкой марки придёт на смену сразу двум моделям с открытым верхом. Речь идёт о машинах, которые, вероятно, скоро отправятся в отставку: о кабриолетах С-Class и E-Class.

 

Результаты продаж машин Mercedes-Benz в Европе по итогам 2020 года составили 749 162 автомобиля. Этот результат на 17,4% меньше, чем в 2019-ом: такой заметный спад объясняется последствиями пандемии коронавируса, которые повлияли на весь авторынок в целом. Судя по статистике Carsalesbase, в нынешнем году показатели немецкого бренда вернулись к положительной динамике: за первые пять месяцев 2021-го старосветские дилеры реализовали 247 645 машин, что на 3,4% больше, чем в январе-мае прошлого года.

На фото: Mercedes-Benz C-Class Cabrio
1 / 2
На фото: Mercedes-Benz C-Class Cabrio
2 / 2

Спрос на кабриолеты никогда не был особенно высок (они, пожалуй, относятся к нишевым автомобилям), а сейчас он продолжает постепенно снижаться вместе с заинтересованностью клиентов в «легковушках». Многие автомобилисты пересаживаются на практичные модели сегмента SUV, так что часть автомобилей с открытым верхом уходит в прошлое.

Как отмечает испанское издание motor.es, немецкий производитель уже завершил выпуск Mercedes-Benz S-Class Cabrio. Вероятно, следом он отправит в отставку ещё пару версий с открытым верхом, речь идёт о моделях С-Class и E-Class. Однако есть предположение, что покидать эту нишу производитель на самом деле не намерен. Ожидается, что на замену ушедшим моделям придёт новинка, которая объединит в себе кабриолеты и С-Class, и E-Class.

На фото: Mercedes-Benz E-Class Cabrio
1 / 2
На фото: Mercedes-Benz E-Class Cabrio
2 / 2

По предварительным данным, такой автомобиль с открытым верхом получит название Mercedes-Benz CLE. Сообщается, что проект по созданию новинки уже находится в разработке. Информации о том, как будет выглядеть очередной кабриолет марки, пока нет. Это даёт возможность художникам пофантазировать на тему экстерьера будущей модели Mercedes-Benz. Свой вариант предложил дизайнер motor.es.

Рендер Mercedes-Benz CLE

Вероятно, Mercedes-Benz CLE по габаритам окажется примерно на «полпути» между «младшим» C-Class и «старшим» E-Class. Судя по рендеру, у такого кабриолета будет горизонтальная головная оптика, при этом фары окажутся сравнительно узкой и «клиновидной» формы. Также модель предположительно получит фирменную решётку радиатора с крупным логотипом посередине и парой горизонтальных хромированных линий по бокам, а ещё узнаваемым окажется оформление нижней части переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками.

На фото: салон Mercedes-Benz S-Class

Изображений кормы и салона предполагаемой новинки немецкого бренда пока нет. Автомобиль, вероятно, будут предлагать с современным интерьером, который сейчас можно увидеть в актуальных C-Class и S-Class – речь о версии с двумя большими экранами, расположенными на передней панели.

Если такая модель действительно появится в линейке Mercedes-Benz, то в качестве «начинки» ей прочат рядные четырёх- и шестицилиндровые бензиновые двигатели, а дизелей, вероятно, не будет. Предполагается, что все версии будут «мягкими гибридами» (MHEV); в пару к моторам предложат девятиступенчатую автоматическую коробку передач. По прогнозам издания, кабриолет Mercedes-Benz CLE дебютирует в конце весны 2023 года, а первые клиенты получат свои машины в конце лета того же года.

кабриолет авторынок новинки Mercedes-Benz

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo S60 I с пробегом: «золотая» задняя подвеска, горячие АКП и трещины в блоке По итогам первой части обзора Volvo S60 первого поколения складывается впечатление, что кроме пары слабых мест кузова машины даже в возрасте под 20 лет ещё вполне подходят для ежедневной э... 2381 0 2 30.06.2021
Статьи / Авто недели Задорно, но недолго: стоит ли покупать Hyundai Genesis Coupe за 900 тысяч рублей Недавно корейский бренд Genesis явил миру прототип собственного купе. А 12 лет назад никакого бренда Genesis не существовало, зато купе Genesis корейского происхождения уже было серийным. Фа... 4526 2 1 29.06.2021
Статьи / Популярные вопросы Я повредил прицепом свою машину: надо ли оформлять ДТП и можно ли получить выплату? Всем известно, что ОСАГО – это страховка, которая помогает компенсировать ущерб, нанесенный чужому имуществу и здоровью. Однако при ДТП с собственным прицепом некоторые водители все равно з... 2298 0 1 29.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140698 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 61327 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 52610 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
74 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings