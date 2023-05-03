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Новый хэтчбек Hyundai Solaris: каким он может быть

03.05.2023 440 0 0

Чуть больше месяца назад состоялась премьера бюджетного седана Hyundai Verna следующей генерации, который является аналогом популярного в России Solaris. В истории модели помимо седана был также вариант хэтчбек, и мы решили представить, как мог бы выглядеть такой автомобиль в новом поколении.

Модель Solaris была впервые продемонстрирована в сентябре 2010 года, став серийной версией прототипа Hyundai RB Concept, который показали за пару месяцев до этого. Автомобиль представляет из себя адаптированную для российских условий версию модели Accent/Verna, он также вытеснил из представленной в России модельной гаммы модели Getz и i20, продажи которых были завершены в течение 2010 года. В январе 2011 года с конвейера сошёл первый седан, а в мае к нему добавился также пятидверный хэтчбек. Спустя шесть лет началось производство второго поколения Соляриса, который был представлен только в виде седана. Пока нет намёков на разнообразие вариантов кузова и у новой генерации автомобиля, премьера которой состоялась в марте этого года. Однако у родственного Kia Rio есть кузов хэтчбек, и в новом поколении, судя по шпионским фотографиям, от него не откажутся. Почему бы не сделать такой автомобиль и под брендом Hyundai?

Рендер нового хэтчбека Hyundai Solaris/Verna

Представленный на рендерах хэтчбек до центральной стойки полностью идентичен седану. При этом он получил более короткий задний свес, более высокий уровень крыши в задней части, дворник на заднем стекле и спойлер в его верхней части. Новый кузов обладает рядом преимуществ по сравнению с седаном. Во-первых, он имеет меньшие габариты за счёт короткого заднего свеса, что облегчает маневрирование и парковку в условиях города. Во-вторых, хэтчбек можно назвать существенно более универсальным вариантом за счёт полноценной задней двери. Наконец, наличие заднего дворника сыграет свою роль в улучшении обзорности.

Рендер нового хэтчбека Hyundai Solaris/Verna

Новый Hyundai Verna ориентирован, прежде всего, на индийский рынок. Там же и налажено производство седана в городе Ченнаи. Новинка будет предлагаться только с бензиновыми двигателями, базовым из которых станет атмосферный 1.5 MPI мощностью 115 л.с. (144 Нм). Более мощный вариант оснащён 160-сильной «турбочетвёркой» 1.5 T-GDI (253 Нм). Оба мотора в базе комплектуются 6-ступенчатой «механикой», за доплату атмосферный мотор может идти в паре с вариатором, а турбированный – с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Хэтчбек Solaris первого поколения и новый седан Hyundai Verna
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Хэтчбек Solaris первого поколения и новый седан Hyundai Verna
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Хэтчбек Solaris первого поколения и новый седан Hyundai Verna
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Хэтчбек Solaris первого поколения и новый седан Hyundai Verna
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Хэтчбек Solaris первого поколения и новый седан Hyundai Verna
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Между тем, в прошлом месяце на рынок вышла кардинально преобразившаяся рестайлинговая Sonata. Также недавно мы выясняли, стоит ли покупать подержанный Hyundai Elantra шестого поколения.

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