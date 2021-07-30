Премьера новой «цэшки» с заводским индексом W206 состоялась в феврале этого года. Пока показали только седан и универсал, однако в дальнейшем гамма расширится за счёт других вариантов кузовов, один из которых – кросс-версия универсала с приставкой All-Terrain. Он встанет ну ступеньку ниже единственного пока вседорожного универсала марки E-Class All-Terrain, который был впервые продемонстрирован в октябре 2016 года на Парижском автосалоне, а весной прошлого года получил рестайлинг вместе с остальной гаммой Е-класса. Новый С-Class All-Terrain должен составить конкуренцию таким автомобилям, как Audi A4 allroad и Volvo V60 Cross Country.

Запечатлённые фотошпионами тестовые образцы пока скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако можем предположить, что внешние изменения нового вседорожного С-класса будут аналогичны E-Class All-Terrain. Это значит, что новинка получит накладки на колёсные арки и пороги из неокрашенного пластика, а также новые передний и задний бампера. Также мы изобразили универсал с чёрными корпусами зеркал, выполненной в чёрном цвете окантовкой бокового остекления и новыми колёсными дисками.

Новый С-класс построен на модульной платформе MRA, которую также использует новый S-класс. Автомобиль оснащается широкой гаммой моторов, часть из которых наверняка перейдёт и кросс-версии универсала. Новинка должна получить увеличенный клиренс, однако насколько именно – пока неизвестно. Для сравнения, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain оснащается пневмоподвеской, позволяющей изменять дорожный просвет в пределах 121-156 мм.

Премьера новинки может состояться ближе к началу следующего года.

Стандартный универсал Mercedes-Benz C-Class 1 / 3 Стандартный универсал Mercedes-Benz C-Class 2 / 3 Стандартный универсал Mercedes-Benz C-Class 3 / 3

Сегодня в России официально представлен только седан С-класса в новом поколении, его минимальная стоимость составляет 3 660 000 рублей (С180, 150 л.с., задний привод). Есть также более мощный 197-сильный вариант (оба двигателя имеют объём 1,5 литра) С200 с полным приводом 4MATIC – от 4 210 000 рублей. Все модификации оснащаются 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Что же касается единственного пока кросс-универсала Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, то он на нашем рынке предлагается с безальтернативным 194-сильным дизельным мотором и оценивается минимум в 5 450 000 рублей (на полмиллиона дороже седана с тем же двигателем).

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 1 / 3 Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2 / 3 Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 3 / 3

Кстати, вчера немецкая компания опубликовала тизер нового седана EQE, который в перспективе может вытеснить на многих рынках E-класс.