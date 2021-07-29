Замена Е-класса: электрический Mercedes-Benz EQE готовится к премьере

В сентябре на выставке IAA в Мюнхене немецкая марка представит не менее пяти электрический новинок, главной из которых станет Mercedes-Benz EQE. Эта модель в перспективе вытеснит на многих рынках популярный Е-класс.

На прошлой неделе компания Mercedes-Benz обнародовала обновлённую стратегию развития, согласно которой к 2030 году она будет готовая полностью отказаться от ДВС, но только на тех рынках, где это будет возможно. Это значит, что в Европе, где экологическая повестка стоит особенно остро, менее чем через 10 лет будет нельзя купить новый Е-класс, даже в гибридном виде, а вот в России и других периферийных с точки зрения «зелёных» устремлений рынках легковушки с ДВС останутся.

Mercedes-Benz E-класса

Между тем в прошлом году Mercedes-Benz Е-класса стал в Европе самой продаваемой легковой моделью в бизнес-сегменте: по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 70 171 шт., тогда как результат «пятёрки» BMW — 59 814 проданных экземпляров, Audi A6 — 55 737. Не факт, что электрический преемник Е-класса сможет добиться такого успеха даже к 2030 году.



Сейчас электромобили составляют всего 3,3% объёма продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz, так что компания всё ещё находится в начале пути к полной электрификации. Пока что в электрической линейке немецкой марки всего пять моделей: кроссоверы EQA, EQB и EQC, минивэн EQV и флагманский лифтбек EQS. Шестым, очевидно, станет Mercedes-Benz EQE, позже к «зелёной» команде присоединятся кроссоверы EQS SUV и EQE-SUV, а также коммерческий «каблучок» EQT.

рендер Mercedes-Benz EQE

Закамуфлированный Mercedes-Benz EQE не раз попадал в объективы фотошпионов во время испытаний, а мы в мае публиковали сделанный на основе этих снимков рендер новинки, который пока что представляется более информативным, нежели обнародованные сегодня официальные тизеры.



Изображение экстерьера сообщает нам то, что и так хорошо известно: снаружи Mercedes-Benz EQE будет слегка уменьшенной копией Mercedes-Benz EQS, вот только при почти идентичном профиле кузов у него может оказаться не лифтбек, а седан. Задний свес в любом случае будет довольно короткий и по длине EQE, скорее всего, окажется заметно меньше современного Е-класса, но салон благодаря новой платформе MEA (такой же, как у EQS), наоборот, окажется просторнее, чем у аналога с ДВС.



Тизер интерьера не позволяет выявить ни одного отличия от Mercedes-Benz EQS: младший EQE получит такую же, как у флагмана опциональную монолитную мультимедийную переднюю панель MBUX Hyperscreen с тремя экранами — это слишком дорогое и сложное устройство, чтобы делать отдельную версию для каждой модели.



О технических характеристиках пока ничего официально не сообщалось, но по данным немецкого журнала auto motor und sport Mercedes-Benz EQE получит батарею ёмкостью 90 кВт·ч (у Mercedes-Benz EQS — 107,8 кВт·ч) и силовую установку с одной (на задней оси) либо с двумя электромоторами (по одному на каждую осью).

Наверняка у Mercedes-Benz EQE будет и спортивная AMG-версия и хочется верить, что по динамике и мощности она сможет соперничать с дебютировавшей в прошлом месяце Tesla Model S Plaid, которую Илон Маск охарактеризовал как «лучший автомобиль на планете».

