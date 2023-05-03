Новый кроссовер Honda Elevate, который потягается с Hyundai Creta: фото и подробности

Дизайн-скетч своего нового кросса компания Honda распространила в начале года. Теперь же опубликован тизер, вдобавок марка объявила имя: модель назвали Elevate. Напомним, дебютным рынком для небольшой «пятидверки» станет Индия, там же наладят выпуск. При этом, как ожидается, кроссовер будут поставлять и в другие развивающиеся страны: индийские профильные СМИ пишут, что план производства составляет 8000 паркетников ежемесячно, причем большая часть предназначена именно для экспорта.

Новая картинка внешность грядущего Honda Elevate не раскрывает, но в Индии уже ловили тестовые образцы, ну а если приплюсовать к шпионским фото тот самый первый скетч, то общее представление о дизайне получить все же можно. Так, у кросса будет довольно массивный передок и узкие фары с интегрированными диодными полосками ходовых огней. Внутри установят отдельный крупный планшет мультимедиа-системы.

Прежде индийцы писали, будто ближайшим родственником Elevate окажется дешевый седанчик Honda Amaze, теперь же они полагают, что новый паркетник будет состоять в родстве с другой легковушкой марки – City актуального поколения. Длина кросса якобы составит 4,2-4,3 метра, размер колесной базы не приводится. Размеры локального седана Honda City: длина – 4574 или 4583 мм (зависит от версии), расстояние между осями – 2600 мм.



Дизайн-скетч Honda Elevate

Паркетнику прочат бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 от City, на последней модели мотор выдает 121 л.с. и 145 Нм, «четырехдверка» доступна с «механикой» или вариатором. Дизеля у Elevate точно не будет, зато позже кросс может обзавестись гибридной установкой от родственного седана (в ее состав также входит полуторалитровый двигатель). Привод же наверняка только передний, ведь полноприводные кроссоверы в Индии спросом не пользуются.



Как сообщили в Honda, мировая премьера Elevate пройдет летом текущего года. При этом индийские СМИ называют конкретную дату – 6 июня. Кроссовер составит конкуренцию Hyundai Creta, Kia Seltos и Suzuki Grand Vitara в виде паркетника.