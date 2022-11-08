Новый Maserati Quattroporte: мощность силовой установки окажется меньше, чем у GranTurismo

По плану производителя, следующий седан премиальной итальянской марки поступит в продажу в 2024 году. Он останется единственной «четырёхдверкой» после ухода Ghibli.

Maserati выпускает седан Quattroporte с 1963 года, а актуальное поколение появилось в 2013-ом. Судя по информации сайта Carsalesbase, в Европе пиковым для этой «четырёхдверки» стал 2015 год: тогда дилеры сумели реализовать 815 экземпляров. С тех пор продажи постепенно снижались; так, по итогам 2021-го клиенты купили всего 115 единиц (на один автомобиль меньше, чем годом ранее). В текущем году у седана пока положительная динамика: за январь-сентябрь он разошёлся тиражом в 92 экземпляра, что на 4,5% меньше, чем за первые три квартала предыдущего года. Теперь Maserati занимается разработкой Quattroporte нового поколения.

На фото: актуальный седан Maserati Quattroporte

Сейчас в линейке Maserati числится две «четырёхдверки»: помимо большого представительского Quattroporte, в линейке присутствует бизнес-седан Ghibli. Отметим, у него более высокие показатели продаж: к примеру, в прошлом году европейцы купили 1434 экземпляра (на 42,5% больше, чем в 2020-ом). При этом, как стало известно минувшим летом, Ghibli покинет модельный ряд (производство будет завершено в 2024 году), тогда как Quattroporte останется и перейдёт в следующее поколение.



Как зарубежные СМИ отмечали ранее, в компании решили оставить в модельном ряду именно Quattroporte, так как это имя является более известным и узнаваемым, чем Ghibli. Но, чтобы не терять аудиторию бизнес-седана, Quattroporte понизят в классе: поэтому в новой генерации он перейдёт из нынешнего представительского класса F в бизнес-сегмент Е.

По словам главы отдела глобальных продуктов Maserati Массимо Капальди, которого цитирует британский Autocar, развитие «зелёного» направления «всё меняет», в частности, он отметил, что сейчас «сегменты автомобилей пересекаются друг с другом» и добавил, что, по расчётам компании, следующий Quattroporte привлечёт новый тип клиентов. Ожидается, что новинка выйдет на рынок в 2024 году.



Марка Maserati, принадлежащая автогиганту Stellantis, уже к 2030 году намерена полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Не исключено, что у нового Quattroporte будет только полностью электрическая «начинка», а к названию присоединится слово Folgore, которое в переводе с итальянского означает «молния». Предполагается, что следующий седан будет бороться за покупателей с Mercedes-Benz EQE и BMW i7.

На фото: купе Maserati GranTurismo Folgore 1 / 3 На фото: купе Maserati GranTurismo Folgore 2 / 3 На фото: купе Maserati GranTurismo Folgore 3 / 3

Вероятно, Maserati Quattroporte нового поколения разделит технику с недавно представленным купе GranTurismo Folgore. Напомним, «двухдверку» оснастили трёхмоторной силовой установкой: один электродвигатель расположен на передней оси, ещё два – на задней. Совокупная отдача этой системы составляет 761 л.с., максимальный крутящий момент – 1350 Нм. Блоки тяговой батареи ёмкостью 92,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 83 кВт*ч) находятся внутри центрального тоннеля, под передними креслами и за спинкой заднего дивана. На разгон с места до «сотни» купе нужно 2,7 секунды, максимальная скорость – 320 км/ч. Предполагается, что показатели седана (включая отдачу, динамические характеристики) окажутся скромнее за счёт большей массы автомобиля и иных настроек.



В издании предполагают, что цена нового Maserati Quattroporte на британском рынке окажется равна примерно 150 тыс. фунтов стерлингов. Отметим, стартовая стоимость актуального представительского Quattroporte составляет 92 825 фунтов, а нынешний бизнес-седан Ghibli обходится примерно на 24 тыс. фунтов стерлингов дешевле.