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Новый Mercedes-AMG E 63 (W214): первые изображения

27.04.2023 234 0 0

Позавчера состоялась мировая премьера нового поколения Mercedes-Benz E-класса, мы же решили представить, как будет выглядеть самая мощная версия бизнес-седана.

Семейство автомобилей бизнес-класса появилось в гамме немецкой компании в 1975 году вместе с моделью в 123 кузове. При этом обозначение E-Class родилось лишь в 1993 году вместе с рестайлинговой версией второго поколения с заводским индексом W124. На этой неделе был представлен Е-класс уже шестого поколения, который получил индекс W214. Он пока продемонстрирован только в виде седана и исключительно в гражданских версиях, однако в скором времени можно ожидать расширения модельной гаммы.

Рендер нового Mercedes-AMG E 63

Одной из наиболее интересных новинок будет, конечно же, топовая модификация Mercedes-AMG. Она пока проходит испытания, однако мы можем составить представление о внешности новинки, ведь она наверняка будет сделана в стилистике других «заряженных» моделей компании. Спереди появится решётка радиатора с вертикальными перекладинами и новый бампер с более крупными воздухозаборниками. Отличительной чертой Е 63 предыдущего уже поколения являются расширенные передние колёсные арки, аналогичное решение ожидается и на грядущей новинке. В передних крыльях наверняка появятся декоративные вставки, а сзади – новый бампер с встроенными в него угловатыми патрубками выхлопной системы и спойлер на крышке багажника.

Рендер нового Mercedes-AMG E 63

Самым существенным техническим изменением в новом E 63 станет отказ от 8-цилиндрового мотора. Ранее через аналогичную процедуру уже прошёл младший седан Mercedes-AMG C 63, который получит силовую установку на основе 2-литрового 4-цилиндрового двигателя. В случае с Е-классом перемены будут не столь радикальны, так как его оснастят гибридной установкой с 6-цилиндровым 3-литровым рядным мотором. Общая мощность системы может достичь 700 л.с. и более 1100 Нм крутящего момента, что существенно превышает показатели предшественника с V8 – 612 л.с. и 850 Нм.

Нынешний Mercedes-AMG E 63 (W213)
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Нынешний Mercedes-AMG E 63 (W213)
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Нынешний Mercedes-AMG E 63 (W213)
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Премьера новинки может состояться до конца этого года.

Между тем, ранее в этом месяце состоялась премьера обновлённого флагманского кроссовера GLS.

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