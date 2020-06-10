В конце прошлого месяца во время тестов был замечен кроссовер GLC в новом кузове. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы в редакции «Колёса.ру» представили, как он будет выглядеть.

Mercedes-Benz GLC (кузов Х253) был впервые представлен в 2015 году, а спустя год появилась и купеобразная версия GLC Coupe. В прошлом году модели обновились, и вот на днях впервые был замечен кроссовер в новом кузове, который визуально станет крупнее нынешней модели – как минимум, по длине. Тестовые образцы пока сильно закамуфлированы, однако мы можем ориентироваться на дизайн других новых кроссоверов Mercedes-Benz, таких как GLE и GLS. Решётка радиатора может стать чуть крупнее, чем на нынешней модели, а фары – наоборот, более узкими.

Заметным отличием новинки станут боковые зеркала, которые теперь будут размещаться на ножках, а не на передних стойках. Скорее всего, пластика боковин станет более простой, аналогично другим новинкам от Mercedes-Benz, а дверные ручки теперь расположены заметно ниже. Как уже говорилось, GLC второго поколения может стать крупнее за счёт увеличенного по сравнению с нынешней моделью заднего свеса. Корма тестовых образцов пока скрыта под толстым слоем камуфляжа, но уже видно, что ниша номерного знака располагается так же высоко, как на текущем GLC, а по бокам от неё будут располагаться вытянутые по горизонтали фонари. Задняя оптика при этом должна получить новую форму.

GLC второго поколения будет построен на модернизированной платформе MRA (Modular Rear Architecture), которую он разделит с будущим С-классом, рендеры которого мы опубликовали ранее. По моторной гамме пока нет достоверной информации, можно лишь ожидать множество гибридных модификаций.

Премьера новинки состоится ближе к 2022 году.

Рестайлинговый Mercedes-Benz GLC нынешнего поколения 1 / 2 Рестайлинговый Mercedes-Benz GLC нынешнего поколения 2 / 2

Сегодня в России цены на рестайлинговый GLC начинаются с отметки в 3 880 000 рублей (GLC 200, 197 л.с.). Ровно столько же стоит дизельный 194-сильный GLC 220 d. Самый дорогой 510-сильный GLC в AMG-версии 63 S оценивается в 8 200 000 рублей.

Напомним, в конце мая состоялась официально премьера обновлённых купе и кабриолета E-класса.