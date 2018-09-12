Немецкая марка представила кроссовер нового поколения. Публичная премьера модели состоится на Парижском автосалоне, а в продажу новинка поступит в следующем году. Внедорожник планируют производить в России.

Внешний облик кроссовера «подогнали» под новый фирменный стиль Mercedes, но при этом у вседорожника остались характерные широкие стойки крыши и форма задних окон, ведущие свою историю еще от М-класса. Коэффициент сопротивления стал меньше – 0,29 Cd против 0,32 Cd у предшественника. В салоне с другими последними моделями бренда новый GLE роднят объединенные экраны: один из них выполняет роль «приборки», второй – тачскрин мультимедийной системы MBUX с функцией управления голосом и жестам. Зато передняя панель у кроссовера все же оригинальная.

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Mercedes-Benz GLE построен на новой модульной платформе MHA (Mercedes High Architecture) — это адаптированная для кроссоверов «тележка» MRA, которая лежит в основе последних E-Class и S-Class. Колесная база выросла на 80 мм и достигла 2 995 мм, благодаря чему в салоне теперь просторнее: пространства для ног во втором ряду стало больше на 69 мм, в области головы – на 33 мм. Объем багажника – 825 литров, при сложенных спинках сидений этот показатель составляет 2055 литров. Остальные габариты пока не раскрываются. Кстати, для GLE опционально доступен третий ряд кресел.

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Пока кроссовер представлен только в модификации GLE 450 4Matic с бензиновой трехрядной «турбошестеркой» 3.0 мощностью 367 л.с. (500 Нм) и системой «мягкого гибрида» EQ Boost (стартер-генератор), которая даст кратковременную прибавку в 22 л.с. и 200 Нм. Гибридный довесок работает от 48-вольтовой электросистемы, он позволяет экономить топливо при движении накатом. Также в моторную гамму нового GLE войдут четырех- и восьмицилиндровые двигатели, плюс появятся гибридные версии с возможностью подзарядки. Все варианты укомплектованы девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic.

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Машины с четырехцилиндровыми моторами имеют простую систему полного привода с межосевым дифференциалом, поровну распределяющим момент между осями. Для таких кроссоверов предусмотрена электронная имитация блокировок. На кроссоверах с двигателями V6 стоит управляемая электроникой многодисковая муфта, которая плавно подключает передние колеса, а на тяжелом бездорожье она обеспечит жесткое подключение передней оси. Также GLE с такой трансмиссией имеет понижающую передачу.

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