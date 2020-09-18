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Новый Mercedes-Benz S-класса в стиле W140: каким он мог быть

18.09.2020 80 0 0

Представленное совсем недавно новое поколение немецкого флагмана вызвало противоречивую реакцию относительно внешности автомобиля. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть седан, если бы в качестве праобраза для его стилистики был взят классический «сто сороковой» 90-х годов.

 

В начале этого месяца состоялась официальная премьера нового S-класса. Он получил множество электронных систем и новых технологий, а также кардинально переосмысленный интерьер с огромным экраном мультимедийной системы, получивший неоднозначный отклик у публики. Однако не меньше споров вызвала и внешность новой «эски». На первый взгляд, новый кузов очень похож на предыдущий, особенно с точки зрения пропорций. При этом передняя и задняя часть здесь другие, и если раньше S-класс был законодателем моды для младших моделей, то теперь уже он сам перенимает стилистику у обновлённого E-класса и новых CLA и CLS. Многие упрекают новый флагман в недостатке солидности или самобытности, при этом ностальгируя по классическим седанам прошлого века. Поэтому мы решили изобразить другой вариант S-класса, взяв за основу одну из самых знаковых моделей в кузове W140.

«Стосороковой» был представлен в марте 1991 года на Женевском автосалоне, получив очень массивный и монументальный кузов. Стилистика у автомобиля достаточно простая: фары и решётка радиатора прямоугольной формы, простые по форме боковины с горизонтальными линиями, визуально разделённые накладками в центральной части, угловатая форма бокового остекления. Всё это нашло своё отражение и в нашем проекте. Один из самых характерных элементов внешнего вида кузова W140 – визуально объединённые декоративной вставкой задние фонари. На нашем рендере роль этой декоративной вставки выполняет хромированный молдинг, а задняя оптика имеет схожую форму. Бампера сделаны максимально лаконичными, а выхлопные трубы спрятаны под бампером, что было распространённым решением для автомобилей 90-х годов. Боковые зеркала получили более угловатую форму под стать кузову. Наконец, передняя ось немного переместилась вперёд для большего соответствия пропорциям 140-го, вследствие чего уменьшился передний свес и увеличилось расстояние между колесом и передней дверью — так называемое «расстояние престижа».

S-класс в кузове W140 обладал не только оригинальным внешним видом, но и множеством технических новшеств, среди них – двойное остекление, автоматически закрывающиеся двери и крышка багажника, боковые подушки безопасности, парковочные радары и система стабилизации ESP, которую впоследствии по лицензии получили и автомобили других автопроизводителей. Седан оснащался широкой гаммой моторов, самая мощная модификация имела индекс S600, в нашей стране получившая прозвище «шестисотый». Такой автомобиль оснащался первым в послевоенной истории марки 12-цилиндровым мотором М120 Е60 (120.980) объёмом 6 литров и мощностью 408 л.с. (до 1993 года) или 394 л.с. (с1993 по 1998 годы).

Mercedes-Benz S-класса W140
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Mercedes-Benz S-класса W140
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Новый S-класс также получит моторы V12, однако они будут устанавливаться только на версии Maybach и Guard. Основными же двигателями станут рядные «шестёрки» мощностью от 286 (S 350 d) до 435 л.с. (S 500). Цены на новинку пока не объявлены, а предыдущее уже поколение предлагается по цене от 8 230 000 рублей за 249-сильную дизельную модификацию с полным приводом.

Новый Mercedes-Benz S-класса W223
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Новый Mercedes-Benz S-класса W223
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Кстати, летом мы провели тест-драйв другого классического S-класса в кузове W116.   

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