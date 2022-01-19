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  • Новый Mitsubishi Outlander в краш-тестах ANCAP: защита взрослых не на высоте

Новый Mitsubishi Outlander в краш-тестах ANCAP: защита взрослых не на высоте

19.01.2022 133 1 0

Австралийский комитет ANCAP оценил уровень безопасности кроссовера Mitsubishi Outlander четвёртого поколения: автомобиль получил максимальные 5 звёзд итогового рейтинга, защита детей — образцовая, но к защите взрослых есть несколько замечаний.

 

Мировая премьера Mitsubishi Outlander четвёртого поколения прошла в феврале прошлого года, в октябре дебютировала его plug-in гибридная модификация PHEV и в том же месяце кроссовер вышел на рынки Новой Зеландии и Австралии, после чего попал на испытания ANCAP. Австралийская программа испытаний, напомним, повторяет программу Euro NCAP в последней, заметно усложнённой редакции 2020 года, с которой далеко не все автомобильные новинки справляются хорошо.

Новый Outlander в целом заслуживает похвалы за высокий уровень безопасности, но в протоколе есть несколько неприятных моментов, о которых, полагаем, будет полезно знать будущим владельцам. Так, фронтальный удар, имитирующий выезд на встречную полосу, выявил пограничный оранжевый уровень нагрузок в районе коленей и бёдер манекена-водителя, означающий высокую вероятность получения сильных ушибов и переломов. При фронтальном ударе о стену пограничный оранжевый уровень нагрузок зафиксирован на голове и туловище манекена-пассажира пятого перцентиля (рост — 150 см, масса — 50 кг), сидевшего на заднем сиденье. Защита от хлыстовых травм на передних сиденьях, которая, напомним, оценивается с помощью отдельного краш-теста, — на «троечку», оранжевый уровень.

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Outlander для австралийского рынка в базе имеет полный комплект подушек безопасности, в том числе центральную, установленную между передними сиденьями и предотвращающую водителя и переднего пассажира от ударов друг о друга. ANCAP признал геометрию этой подушки несоответствующей его требованиям из-за недостаточной площади покрытия, в связи с чем начислил японскому кроссоверу штрафной бал за потенциальное соударение манекенов при боковых краш-тестах. Тем не менее, на наш взгляд, лучше такая центральная подушка, чем никакой. Конструкция кузова при боковых ударах (о деформируемый барьер и о столб) отработала образцово, замечаний нет.

Упомянем также, что 1,75 штрафных балла новый Outlander получил за слишком высокую массу (от 1645 кг в снаряженном состоянии), которая создаёт дополнительную угрозу для других участников ДТП.

Защита детей в Аутлендере признана очень высокой, одной из лучших в истории ANCAP (92%). Обшивка передка кроссовера достаточно податливая и смягчает удары при наезде на пешеходов, но таких наездов в Австралии, скорее всего, не будет, поскольку Outlander для местного рынка щедро оснащён системами активной безопасности, в том числе AEB (система автоматического аварийного торможения) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. В опциях значится лишь автоторможение при езде задним ходом при обнаружении помех, в связи с чем соответствующие тесты Outlander пропустил. Но даже без этих упражнений оценка за ездовую электронику оказалась высокой — 83%, ни в одном тесте Outlander с препятствием не столкнулся. Особенно отметим способность Аутлендера распознавать помехи в поворотах — сложная для многих моделей задача, Toyota Land Cruiser 300, например, справился с ней хуже.

До России новый Mitsubishi Outlander пока не добрался, у нас по-прежнему продают собираемый в Калуге кроссовер третьего поколения. Но рано или поздно смена поколений и случится и нас — мы надеемся, что базовое оснащение нового кроссовера по части систем безопасности будет не хуже, чем в Австралии, но не очень в это верим.

кроссовер безопасность краш-тест Mitsubishi Mitsubishi Outlander

 

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1 комментарий
19.01.2022 23:43
Vladimir Donbass

Итак подытожим: Дизайн - гуано; От своих движков отказались, поставили ниссановское - гуано; От своего полного привода отказались, поставили ниссановское, опять гуано; Вместо приборки всобачили доску электронную...опять что? Правильно! Гуано!.... Была МАШИНА, а стало что? Праааально))

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