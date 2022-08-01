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Новый Nissan X-Trail для Европы представят позже, чем планировалось, но ждать осталось недолго

01.08.2022 392 0 1

Компания Nissan наконец-то определилась с точной датой премьеры «старосветского» свежего кроссовера. В Европе основную ставку сделают на гибрид с установкой e-Power.

 

Адресованный Старому Свету кросс Nissan X-Trail новой генерации с заводским индексом T33 анонсировали более года назад. Прежде ниссановцы обещали вывести такую модель на европейский рынок летом 2022-го, но теперь сроки сдвинули: объявлено, что онлайн-презентация пройдет 6 сентября, а до дилеров SUV, видимо, может добраться еще позже. Между тем в новом поколении X-Trail пребывает аж с 2020 года, хотя то речь о модели для Северной Америки, где та зовется Rogue. Непосредственно свежий X-Trail дебютировал весной 2021-го в Китае, совсем недавно его также начали продавать в Австралии и Японии.

Анонс европейского нового Nissan X-Trail

Известно, что в Европе кроссовер будет доступен с гибридной установкой e-Power. Характеристики «их» версии пока не раскрыты, впрочем, скорее всего, начинка такая же, как у гибрида в Японии (к слову, только там пока и продают X-Trail e-Power), вот только у «европейца» могут оказаться свои настройки. Напомним, главная особенность ниссановской системы заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, а передние колеса вращает электродвигатель. На родине марки в состав установки нового X-Trail входят бензиновая «турботройка» KR15DDT 1.5 VC-Turbo (144 л.с., 250 Нм) с переменной степенью сжатия (может варьироваться от 8:1 до 14:1) и электромотор BM46 мощностью 204 л.с. (330 Нм). В Японии есть и полноприводные версии, с отдельным электродвигателем MM48 на задней оси, который выдает 136 л.с. и 195 Нм (такой полный привод называется e-4orce).

Новый Nissan X-Trail для Японии
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Новый Nissan X-Trail для Японии
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Новый Nissan X-Trail для Японии
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О том, будет ли в Старом Свете Икс-Трейл только с ДВС, компания пока не рассказала. В Штатах и Китае «традиционный» кроссовер тоже имеет «турботройку» 1.5 VC-Turbo, но она мощнее (204 л.с. и 305 Нм), причем американский Rogue перешел на этот движок лишь в прошлом году. А вот в Австралии SUV предложен с модернизированным четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5 (такой изначально был у нового Rogue) и вариатором X-Tronic: мощность мотора увеличена со 171 до 184 л.с., максимальный крутящий момент теперь 245 Нм (было 233 Нм).

Новый Nissan X-Trail для Японии

Что же касается дизайна, то все версии в целом повторяют друг друга, разве что в зависимости от рынка у машин могут быть разные накладки на бамперах, плюс в Японии у X-Trail снаружи меньше хрома (там SUV также имеет «оспортивленный» и «внедорожный» варианты). Интерьер тоже один на всех (не считая расположения руля, конечно) – с возвышающимся над передней панелью экраном мультимедиа-системы, виртуальной «приборкой» и двухэтажным центральным тоннелем. В арсенале нового X-Trail еще значатся проекционный дисплей, камеры кругового обзора, трехзонный климат-контроль и комплекс ProPilot (полуавтопилот, работающий, в основном, на магистрали).

В России Nissan, как и многие другие бренды, сейчас «на паузе». Так что прогнозировать сроки появления Икс-Трейла T33 на российском рынке бессмысленно.

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