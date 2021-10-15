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Новый Opel Astra GTC: каким он может быть

15.10.2021 920 2 1

Прошедшим летом немецкая компания представила новое поколение своего пятидверного хэтчбека. Уже скоро модельная гамма расширится за счёт универсала, мы же решили представить Астру в ещё одном варианте кузова, в котором она предлагалась в течение большей части своей истории.

 

Astra первого поколения с заводским индексом F появилась в 1991 году, она обладала очень широкой гаммой предлагаемых кузовов – седан, трёх- и пятидверный хэтчбеки, универсал и даже кабриолет. Во второй генерации, получившей индекс G, к этому перечню добавилось также купе, которое в последующих поколениях больше не появлялось. В некотором смысле с третьей генерации образца 2003 года его роль перешла к трёхдверному хэтчбеку, который получил имя GTC и несколько изменённый дизайн со спортивным уклоном. Такой вариант существовал в третьем и четвёртом (с 2010 года) поколениях Астры, пятое же поколение предоставило потребителям минимальный выбор, состоявший лишь из 5-дверного хэтчбека и универсала. Что касается новой Astra, которая была официально представлена в июле нынешнего года, то пока она существует только в виде хэтча с пятью дверьми, чуть позже к нему добавится универсал (его рендеры мы опубликовали в прошлом месяце), также должна появиться кросс-версия. О трёхдверной модификации никакой информации нет, хотя ей мог бы хорошо подойти новый стиль бренда.

Как уже говорилось, версии GTC обладали оригинальным кузовом и не были просто 3-дверными версиями «пятидверки». Они обладали более низким уровнем крыши (например, высота Astra GTC четвёртого поколения с индексом J составляет 1489 мм против 1510 мм у 5-дверной модификации). Также им присущ более стремительный силуэт с большим наклоном задних стоек, что также нашло своё отражение в наших рендерах. Кроме того, хэтчбек получил более узкие и вытянутые фары и немного изменённые по форме фонари.

Новая Астра построена на платформе EMP2, которую также использует французский хэтчбек Peugeot 308 нового поколения. Моторная гамма у них также общая – бензиновая «турботройка» 1.2 мощностью 110 либо 130 л.с. и дизельный 4-цилиндровый 1.5 с отдачей в 130 сил. Базовые модификации комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач, в то время как 130-сильные версии могут сочетаться с 8-ступенчатым «автоматом».

Opel Astra GTC (J) образца 2010 года
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Opel Astra GTC (J) образца 2010 года
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Opel Astra GTC (J) образца 2010 года
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На сегодняшний день в России новая Астра официально не представлена, но уже известно, что модель у нас появится. Пока же модельный ряд немецкого бренда состоит из двух кроссоверов, младшим из которых является Crossland. Он предлагается с единственным 110-сильным бензиновым 1.2, минимальная стоимость – 1 699 000 рублей. Более крупный паркетник Grandland X можно приобрести за 2 129 000 рублей, он также располагает единственным безальтернативным мотором, но в этом случае более производительным – бензиновой «турбочетвёркой» 1.6 мощностью 150 л.с. Оба кроссовера комплектуются 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Opel Insignia с пробегом.

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2 комментария
15.10.2021 16:37
Антон Зырянов

Норм рендер

15.10.2021 20:21
Bezerok

Астра вообще получилась очень крутая новая, а гтс если привезут к нам будет вообще огонь. Спортивных хэтчей у нас мало, опель молодцы что возрождают легенду.

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