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Новый универсал Opel Astra Sports Tourer: первые изображения

20.09.2021 323 1 0

В начале этого месяца в Сети появились первые шпионские фотографии нового универсала, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть грузопассажирская Астра.

 

Astra ведёт свою историю с 1991 года, когда на конвейер встала модель первой генерации c индексом F, пришедшая на смену Opel Kadett (E). Летом этого года состоялась официальная премьера хэтчбека Opel Astra уже шестого по счёту поколения с заводским индексом L. Пока представлен только один вариант кузова, однако в дальнейшем модельная гамма будет расширена, и одной из новинок станет универсал, который недавно попался в объектив фотошпионов. Скорее всего, вплоть то центральных стоек он будет идентичен новому хэтчбеку.

Судя по шпионским фотографиям, универсал может получить такую же колёсную базу, как хэтчбек, в отличие от грузопассажирской версии соплатформенного Peugeot 308, расстояние между осями которого больше на 55 мм по сравнению с хэтчем. Задняя часть универсала будет заметно отличаться за счёт существенно уменьшенной погрузочной высоты багажника и ниши номерного знака, которая переместится с бампера на багажную дверь. Фонари при этом, скорее всего, останутся теми же.

Новый Opel Astra построен на платформе EMP2, которую также использует вышеупомянутый Пежо 308 нового поколения. Колёсная база по сравнению с прошлой Астрой увеличилась на 13 мм и теперь составляет 2675 мм. Длина нового хэтчбека – 4374 мм (на 4 мм больше по сравнению с предыдущим поколением Астры), ширина – 1860 мм (на 51 мм больше), высота – 1470 мм (на 15 мм ниже). Объём багажника по сравнению с Astra K увеличился на 52 литра и теперь составляет 422 л. Техническая начинка новой Астры также позаимствована у Peugeot 308: хэтчбек оснащается «турботройкой» 1.2 мощностью 110 либо 130 л.с. и 4-цилиндровым 1,5-литровым турбодизелем с отдачей в 130 л.с. В базе автомобиль оснащается 6-ступенчатой «механикой», а 130-сильные моторы могут комплектоваться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Премьера нового универсала Opel Astra Sports Tourer ожидается в начале следующего года.

Универсал Opel Astre Sports Tourer предыдущего поколения
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Универсал Opel Astre Sports Tourer предыдущего поколения
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Универсал Opel Astre Sports Tourer предыдущего поколения
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Сегодня в России Астра пока не представлена, однако ранее уже было объявлено, что новое поколение будет продаваться на нашем рынке. Сейчас же можно приобрести пару кроссоверов, самым доступным из которых является Crossland с единственным 110-сильным 3-цилиндровым турбомотором – от 1 699 000 рублей. Второй моделью является Grandland X, которому также положен только один вариант двигателя – 150-сильный 1.6 Т, начальная стоимость составляет 2 129 000 рублей. Оба кроссовера комплектуются 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Кстати, ещё одной новинкой немецкой компании в ближайшем будущем станет электрическая Astra-e.  

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1 комментарий
20.09.2021 16:27
Bezerok

Очень круто выглядит, впрочем как и новая астра. Очень жду появления этих моделей у нас, а то на рынке сейчас затой корее-японский с допами...

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