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  • Opel готовит электрическую Astra-e и строит Гигафабрику на деньги немецкого правительства

Opel готовит электрическую Astra-e и строит Гигафабрику на деньги немецкого правительства

02.09.2021 172 0 0

Вчера компания Opel провела в Рюссельсхайме живую презентацию компактной модели Astra шестого поколения и анонсировала на 2023 год её полностью электрическую версию Astra-e, а сегодня стало известно о том, что компания получила от Министерства экономики Германии грант в размере 437 млн евро на строительство в Кайзерслаутерне завода по производству аккумуляторный батарей для электромобилей, запуск которого намечен на 2025 год.

 

Заочно (в картинках) новую Астру показали в июле этого года. Логично было бы провести живую премьеру на выставке IAA Mobility в Мюнхене, которая откроется на следующей неделе, но Opel вместе со всей корпорацией Stellantis решил не участвовать в этом мероприятии, так что показ состоялся в домашней штаб-квартире немецкой марки. Главная новость — официальный анонс электрической Astra-e, о которой мы рассказывали ещё в апреле. Тогда же стало известно, что батарейная версия появится и у родственного Peugeot 308. Обе электрические новинки выйдут на рынок в 2023 году.

Opel Astra шестого поколения

В основе актуальных Opel Astra и Peugeot 308 лежит французская модульная платформа EMP2, разработанная десять лет, когда о массовой электрификации в автопроме ещё никто не думал. Эта платформа не предполагала создание на ней электромобилей, хотя такие в конечном итоге появились в сегменте LCV, но там с точки зрения компоновки больше пространства для манёвров.

Opel Astra шестого поколения

Какая платформа будет у электрических версий Opel Astra и Peugeot 308, официально не объявлено, но, скорее всего, под эти модели подкатят новую «тележку» STLA Medium. До вхождения Groupe PSA в Stellantis эта платформы называлась eVMP, её анонсировали летом прошлого года и объявили, что первые серийные модели на ней появятся в 2023 году. Логично предположить, что это и есть Opel Astra-e и электрический Peugeot 308. Будет ли Astra-e как-то отличаться в плане дизайна от бензиновых, дизельных и гибридных версий, пока неизвестно.

Opel Astra шестого поколения

Также в июле Stellantis обнародовал свой план электрификации: тогда выяснилось, что к 2028 году Opel станет полностью электрическим брендом и выйдет на китайский рынок. Для производства электромобильных батарей Stellantis построит пять Гигафабрик (так с подачи Tesla теперь называются все крупные батарейные заводы) общей мощностью 260 ГВт·ч в год (имеется ввиду суммарная ёмкость изготовленных батарей).

Сегодня решилась судьба одной из этих Гигафабрик: как сообщило издание Automotive News Europe, предприятие мощностью 24 ГВт·ч в год разместиться в немецком Кайзерслаутерне (земля Рейнланд-Пфальц) и 437 млн евро на его строительство даёт правительство Германии в рамках 3-миллиардной федеральной программы, направленной на «озеленение» национального автопрома. То есть деньги выделяются конкретно под Opel, хотя сама Гигафабрика строится в рамках батарейного СП Stellantis и Total, которое называется Automotive Cells Company (ACC). Со своей стороны АСС вложит в Гигафабрику в Кайзерслаутерне порядка 2 млрд евро. Пуск намечен на 2025 год.

Во французском Дуврене у АСС будет ещё одна Гигафабрика, тоже мощностью 24 ГВт·ч в год, но её запустят уже в 2023-м году. Как минимум одна Гигафабрика будет у Stellantis в Италии, а в числе партнёров по батарейной линии у автогиганта значатся также китайские SVolt, CATL, BYD и южнокорейская LG Chem.

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