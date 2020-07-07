Новый паркетник Toyota Corolla Cross засветился перед премьерой

В Сети появились фотографии очередного замаскированного кроссовера. Предполагается, что в объектив угодила модель Тойоты, премьера которой пройдет уже на этой неделе.

Накануне Kolesa.ru сообщил о том, что 9 июля компания Toyota представит в Таиланде новый SUV. Теперь же таиландское подразделение марки официально анонсировало грядущую премьеру, разместив на своих страницах в соцсетях уже засвеченное схематичное изображение паркетника. Название модели по-прежнему не раскрывается, при этом на картинке появилась надпись A New Journey Begins («Новое путешествие начинается»). Считается, что в основе этого кросса лежит платформа GA-C, разработанная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), — на этой «тележке» также базируются актуальная Corolla и C-HR. По предварительным данным, новый паркетник поступит в продажу под именем Corolla Cross.

Вместе с анонсом появились и свежие шпионские фото тестовых образцов: эти кадры были сделаны на Тайване, их опубликовал в своем Facebook пользователь под ником erichappylife (он же 迺哥樂活世界). Местные СМИ полагают, что это именно Corolla Cross, на тайваньском рынке модель ждут в конце текущего года. Судя по всему, они правы: даже сквозь камуфляж видны заквадраченные колесные арки в стиле RAV4 (он создан на платформе GA-K), а у одного из прототипов не стали заклеивать расположенные на заднем бампере вертикальные светоотражатели – они такие же, как у машины на фото, слитом в Сеть в июне.

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По неофициальным данным, длина нового паркетника Тойоты равна 4460 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1615 мм. Колесная база – те же 2640 мм, что и у родственного C-HR (остальные габариты этого кросса: 4360/1795/1565 мм). Для сравнения, размеры нашего Toyota RAV4: 4600/1855/1685 мм, расстояние между осями – 2690 мм.



Предполагается, что в Азии в плане техники Corolla Cross повторит «просто» Corolla. Речь идет об «атмосфернике» 1.8 и гибридной установке на базе того же мотора. Паркетник еще должен появиться в Южной Америке, там в гамму может войти двухлитровый двигатель. Скорее всего, у кросса будет полный привод.

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В линейке Тойоты новинка, вероятно, окажется дешевле RAV4. Среди конкурентов – Nissan Kicks и Honda HR-V. Доберется ли Corolla Cross до Европы и России – пока неизвестно.



Между тем ранее знакомое всем имя получила другая совершенно новая модель Toyota – весной компания представила паркетник Yaris Cross. Это вовсе не разновидность хэтча Yaris, хотя платформа у них общая (имеется в виду хэтчбек нового поколения). Компактный кроссовер предназначен прежде всего для европейского рынка.