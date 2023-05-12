Новый пикап Fiat Titano сбросил камуфляж – это брат Peugeot и Changan

На данный момент новинка итальянской марки заявлена только для одной страны. Там главными конкурентами модели станут грузовики Toyota и Chevrolet.

Свой новый рамный пикап компания Fiat официально анонсировала под конец прошлого года, распространив фото замаскированного прототипа. А теперь появились тизеры, на которых модель запечатлена без камуфляжа. Вдобавок объявлено имя грузовика –Titano. По задумке маркетологов, название должно отсылать и к греческой мифологии с ее титанами (привет, Nissan Titan!), и к одноименному металлу. Грядущий грузовик пока заявлен только для Бразилии, и он не создан «с нуля» — это аналог Peugeot Landtrek.

Fiat Titano

Напомним, исходный «француз» дебютировал в 2020-м, сегодня его продают в Африке и некоторых странах Латинской Америки (но не в Бразилии). При этом Landtrek, в свою очередь, создан совместными усилиями с китайской компанией Changan, у пикапа Пежо есть родные братья – Kaicene F70 (он же Changan Hunter на экспортных рынках; суббренд Kaicene используют на родине) и Changan Lantop (роскошная разновидность F70/Hunter). Но вернемся к Fiat Titano.



Fiat Titano 1 / 3 Fiat Titano 2 / 3 Fiat Titano 3 / 3

На прошлогоднем фото тестовый Фиат почти полностью повторял Peugeot Landtrek, поэтому считалось, что между собой машины будут отличаться лишь эмблемами да шильдиками. Однако на тизерах видно, что итальянская марка все же решила не превращать Titano в стопроцентную копию Пежо: у новинки оригинальная радиаторная решетка.



Fiat Titano

Peugeot Landtrek доступен с однорядной или четырехдверной кабиной, вдобавок «француз» бывает в виде шасси с кабиной для установки надстроек. Titano же, возможно, предложат исключительно в двухрядном исполнении. Длина аналогичного Landtrek – 5330 мм, его грузовой площадки – 1630 мм. Колесная база – 3180 мм. Грузоподъемность пикапа Пежо – от 1 до 1,2 тонны в зависимости от версии. Для модели французского бренда предусмотрены мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, возвышающимся над передней панелью, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора.



Peugeot Landtrek и Changan Hunter (он же Kaicene F70) 1 / 6 Peugeot Landtrek и Changan Hunter (он же Kaicene F70) 2 / 6 Peugeot Landtrek и Changan Hunter (он же Kaicene F70) 3 / 6 Peugeot Landtrek и Changan Hunter (он же Kaicene F70) 4 / 6 Peugeot Landtrek и Changan Hunter (он же Kaicene F70) 5 / 6 Peugeot Landtrek и Changan Hunter (он же Kaicene F70) 6 / 6

О технике Titano марка еще не рассказала. Бразильские СМИ прочат пикапу турбодизель 2.2 мощностью примерно 200 л.с. В моторную гамму Peugeot Landtrek входят турбодизель 1.9 (150 л.с., 350 Нм) и бензиновая «турбочетверка» 2.4 (210 л.с., 320 Нм), коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Привод задний или полный. К слову, у пикапов Changan на родине своя линейка.



Новый Fiat Titano стартует в Бразилии до конца текущего года, там он составит конкуренцию Toyota Hilux и Chevrolet S10 (местная разновидность Colorado). До нас грузовики Fiat и Peugeot вряд ли доберутся — разве что по схеме параллельного импорта. А вот российский модельный ряд Changan пикап вполне может пополнить, причем официально.