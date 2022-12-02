Fiat в пику Chevrolet анонсировал новый пикап, родственный Peugeot и Changan

Сама итальянская марка пока ограничилась единственным фото тестового образца и скупым описанием, но о пикапе уже многое известно, ведь это не оригинальная модель.

Сегодня компания Chevrolet представила в Бразилии новый грузовичок Montana, и сегодня же – случайно или нет – бразильское подразделение Fiat анонсировало свой грядущий пикап (имени у него еще нет). Впрочем, прямыми конкурентами эти модели все же не станут. Дело в том, что Монтана адресована в основном любителям активного образа жизни, у нее несущий кузов и исключительно передний привод. А вот пикап Fiat можно использовать в качестве рабочей лошадки: пусть сама марка никакими подробностями о модели пока не поделилась, но мы уже знаем, что у грузовика рамная конструкция и неразрезной задний мост, ведь это клон Peugeot Landtrek. Кстати, в актуальной бразильской гамме Фиата есть два «легковых» пикапа – популярные Strada и Toro (последний-то и является соперником новой Chevrolet Montana).

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Напомним, Peugeot Landtrek дебютировал в 2020 году, сегодня его продают в Африке и некоторых странах Латинской Америки (но не в Бразилии и Аргентине). Пикап разработан общими усилиями с китайской компанией Changan, у него есть родные братья – Kaicene F70 (он же Changan Hunter на внешних рынках; суббренд Kaicene используют на родине) и Changan Lantop (роскошная разновидность F70/Hunter). «Француз» и «китайцы» отличаются между собой дизайном, а вот будущий Fiat, судя и по единственному пока официальному фото, и по сделанным ранее шпионским снимкам, полностью скопирует Landtrek – поменяют только эмблемы.



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Модель Peugeot доступна с однорядной или четырехдверной кабиной, плюс Landtrek бывает в виде шасси с кабиной для установки надстроек. Но не исключено, что пикап Fiat предложат только в двухрядном исполнении. Длина аналогичного Landtrek – 5330 мм, его грузовой площадки – 1630 мм. Колесная база – 3180 мм. Грузоподъемность «француза» — от 1 до 1,2 тонны в зависимости от версии. Для модели предусмотрены мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, возвышающимся над передней панелью, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора.



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В моторную гамму Peugeot Landtrek входят турбодизель 1.9 (150 л.с., 350 Нм) и бензиновая «турбочетверка» 2.4 (210 л.с., 320 Нм), коробки – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Привод задний или полный.



В Бразилии новый пикап Fiat стартует во второй половине следующего года. Пока не объявлено, будут ли модель производить локально (или в соседней Аргентине). Грузовики Peugeot выпускают в Тунисе.